Le programme de leadership EdHeroes prend d'assaut le monde de l'éducation

TRIESEN, Liechtenstein, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Selon le Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2024/2025 de l'UNESCO, le leadership est au cœur d'une éducation de qualité, du développement et du progrès. EdHeroes a lancé son programme de leadership lors du GESS Dubaï afin de combler les lacunes en matière d'éducation, d'entrepreneuriat, de relations et de développement interpersonnel.

Dans le monde des affaires, les meilleures pratiques de leadership changent constamment ; le monde de l'éducation ne déroge pas à cette règle, mais la plupart des gens s'accordent à dire qu'un leadership de qualité est la pierre angulaire pour garantir une productivité élevée, une meilleure créativité et des résultats positifs constants. Le leadership ne se limite pas à un seul secteur ; au contraire, en observant les modèles appliqués dans différents domaines, nous pouvons les fusionner en un guide universel qui pourrait mieux résister au temps.

M. Osama Obeidat, PDG de la Queen Rania Teacher Academy et membre du conseil consultatif d'EdHeroes, évoque le rôle essentiel du leadership dans la promotion de méthodes d'enseignement efficaces et le développement holistique des élèves. Lors de la conférence GESS Dubaï, M. Osama a déclaré : « L'avenir commence dans la salle de classe. Il est important de développer toutes ces capacités et compétences le plus tôt possible. Nous pensons qu'aucun changement n'est possible sans l'implication des responsables d'établissement. » L'intégralité de la session peut être consultée ici .

De la salle de classe jusqu'à l'âge adulte, en passant par l'université, le leadership est ce qui distingue les admirateurs de ceux qui sont admirés. Un programme basé sur les meilleures pratiques innovantes du secteur a été lancé à l'occasion de la conférence : le programme de leadership EdHeroes. Combinant les approches entrepreneuriales et éducatives, il aide à stimuler les individus de manière holistique, qu'ils travaillent en entreprise ou à leur propre compte. Pour soutenir les organisations axées sur le leadership et l'impact, EdHeroes a créé une initiative de certification des programmes éducatifs, qui peut être consultée ici .

EdHeroes encourage les gens à devenir des leaders et à promouvoir le leadership pour leur bien-être et la prospérité de communautés entières. Le leadership ne se développe pas dans l'isolement, mais en créant des chaînes d'expériences humaines et en agissant de manière synchronisée avec un objectif partagé. L'une des visions innovantes du programme consiste à créer des communautés qui fonctionnent de la même manière que les établissements d'enseignement sont censés fonctionner et que de nombreuses organisations modernes de plusieurs milliards de dollars fonctionnent - le concept de villes-universités, une avancée par rapport aux entreprises-universités, puis aux pays-universités. Ces institutions ne sont pas axées uniquement sur l'éducation, mais aussi sur la formation d'individus bien équilibrés, en mettant l'accent sur une communication efficace et une vision qui interpelle les innovateurs, en créant des opportunités et en visant un avenir où chaque apprenant brille et où chaque leader est moteur de changement.