Le programme de maîtrise en gestion de l'ACEM se classe au deuxième rang du classement de satisfaction du FT

95 % des enseignants de l'ACEM sont titulaires d'un doctorat et 41 % d'un doctorat étranger. Le programme de maîtrise en gestion s'enracine dans le contexte local avec une vision internationale. Le système de cursus du programme est entièrement aligné sur les collèges et universités de première classe internationale.

Dans ce classement, le service des carrières occupe la quatrième place dans le monde. Avec le soutien de services de développement de carrière professionnels, complets et diversifiés, les étudiants peuvent comprendre la ligne de front de l'industrie à partir de divers forums industriels, de visites d'entreprises, de navigation de carrière et d'autres programmes, et mettre en pratique ce qu'ils ont appris. En conséquence, l'emploi affiche une tendance à l'amélioration de la qualité et à un taux de plein emploi plus élevé. Les diplômés travaillent principalement dans des entreprises renommées en Chine et à l'étranger, telles que la Bourse de Shenzhen, la China Development Bank, le Shanghai Electric Group, Tencent Technology Co., Ltd, China International Finance Co., Ltd, Guotai Junan Securities, CITIC Securities, Boston Consulting Group, etc, tandis que d'autres choisissent tout simplement de poursuivre leurs études.

Les diplômés de l'ACEM ont été bien accueillis par les employeurs grâce à leurs bases solides et professionnelles, leur pragmatisme et leur volonté de travailler dur. Grâce à la dernière politique d'ouverture du pays, les étudiants internationaux titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme supérieur peuvent trouver des stages et des emplois dans la zone franche de Shanghai et dans d'autres régions. De plus en plus d'étudiants internationaux de l'ACEM restent à Shanghai pour s'engager dans le commerce international et d'autres industries. Les indicateurs de salaire et de pourcentage d'augmentation de salaire des diplômés de l'ACEM se classent au premier rang des écoles de commerce chinoises, et le pourcentage d'augmentation de salaire se classe parmi les 5 premiers mondiaux pendant plusieurs années consécutives.

L'ACEM a déployé des efforts considérables pour atteindre l'excellence. Dans le classement QS Master in Management 2022 récemment publié, le programme de Master in Management de l'ACEM se classe 44e dans le monde et 3e en Asie parmi 159 programmes participants dans 33 pays et régions du monde.

