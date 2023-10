Le programme ILAC KISS Pathway s'internationalise

« Nos enquêtes montrent que nous avons des étudiants d'ILAC KISS qui envisagent de postuler dans des institutions en Australie, aux États-Unis et en Europe, a déclaré Carolyn Bercu, directrice des partenariats chez ILAC Education Group. De nombreux agents nous disent que leurs étudiants veulent atteindre un niveau fonctionnel d'anglais, puis rejoindre un programme linguistique ou universitaire dans un autre pays ou institution anglophone. »

À l'heure actuelle, le programme ILAC KISS Pathway envoie plus de 10 000 étudiants de divers horizons vers plus de 100 partenaires de filières d'enseignement supérieur partout au Canada. La plateforme en ligne a fait son apparition pendant la pandémie de COVID-19 et a continué de prendre de l'ampleur grâce à son accessibilité, à sa flexibilité et à ses tarifs. Les étudiants peuvent étudier confortablement depuis chez eux, ce qui leur permet d'économiser de l'argent et du temps avant de faire la transition physique vers un autre pays.

Les cours d'anglais virtuels ILAC KISS sont ouverts aux étudiants du monde entier et adaptés à chaque niveau et à chaque fuseau horaire. Le programme est reconnu par Langues Canada et les classes composées de 16 à 20 élèves sont animées par des professeurs d'anglais accrédités vivant à Toronto et à Vancouver. Les universités du Canada travaillent en étroite collaboration avec ILAC en raison de la qualité et de la diversité des étudiants qu'ils forment.

« TRU a mesuré la réussite scolaire des étudiants des différentes écoles partenaires et la moyenne générale des étudiants ILAC était la plus élevée de toutes les écoles partenaires de TRU, a déclaré ZiPing Feng, directeur du marketing international à l'Université Thompson Rivers, l'un des premiers partenaires d'ILAC au Canada. En fait, ils ont obtenu des notes plus élevées que celles de la population internationale générale. »

ILAC KISS enseigne à des étudiants de plus de 90 pays et soutient chaque étape de leur transition vers les établissements d'enseignement supérieur et les universités. Une équipe de plus de 20 spécialistes ILAC travaille en étroite collaboration avec les étudiants, les agents et les institutions pour fournir une orientation scolaire et professionnelle, élaborer des plans d'études et obtenir des lettres d'acceptation conditionnelle. Tout au long de l'année, l'ILAC organise les événements de formation des agents du Canada Partnership Forum (FCP) dans le monde entier avec des partenaires de filière pour promouvoir les institutions et les programmes individuels.

« Le SAIT est très heureux d'entretenir une si bonne relation avec ILAC, a déclaré Karen Cheung, responsable du recrutement international au Southern Alberta Institute of Technology. La qualité de leurs programmes d'anglais et par conséquent de leurs diplômés internationaux est alignée sur les exigences et les besoins de nos programmes universitaires. »

Au cours des prochains mois, ILAC rencontrera de nouveaux partenaires potentiels aux salons suivants :

OCSC Expo Bangkok, du 21 au 22 octobre

The Pie Live North America, du 14 au 15 novembre

ICEF Miami, du 13 au 14 décembre

ICEF Berlin, du 3 au 7 novembre

Pour en savoir plus sur ILAC KISS et le programme ILAC Pathway, consultez Learn English Online | ILAC & Pathway | ILAC

Pour plus d'information sur les moyens de devenir partenaire ILAC, veuillez contacter : Carolyn Bercu, directrice de partenariats Pathway

ILAC Education Group

E-mail : [email protected]

Téléphone & WhatsApp : + 1 416 888 4530

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=8Rndtz_NvJo

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=v0gCVhU3ZtA

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2239385/ILAC_Education_Group_ILAC_KISS_Pathway_Program_is_Going_Global.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2239386/ILAC_Education_Group_ILAC_KISS_Pathway_Program_is_Going_Global.jpg

