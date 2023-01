Le programme officiel Hospitalité Paris 2024est désormais ouvert au grand public

PARIS, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Paris 2024 et On Location - le fournisseur officiel et exclusif d'Hospitalités pour les Jeux Olympiques et Paralympiques – lancent aujourd'hui leur plateforme mondiale d'offres d'hospitalités pour les Jeux Olympiques, accessible pour la toute première fois au grand public.



Les fans du monde entier peuvent désormais accéder aux packages d'hospitalités officiels de Paris 2024 à un prix standardisé, où qu'ils se trouvent dans le monde. Ces packages comprennent des billets garantis pour des compétitions sportives et un large éventail d'options supplémentaires, notamment des hôtels, des transports et des expériences d'hospitalité uniques sur les sites de compétition ou au cœur de la ville.

La vente de packages d'hospitalités pour les Jeux Olympiques n'a, jusqu'à présent, jamais été centralisée par l'intermédiaire d'un seul fournisseur. Ce nouveau modèle offrira aux fans une manière plus sûre, plus simple, plus accessible et plus inclusive de vivre les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les fans auront la possibilité, via la plateforme officielle en ligne, de faire leurs choix parmi une grande variété d'expériences d'hospitalité. Ils pourront personnaliser leur voyage en sélectionnant la durée de leur séjour, leurs préférences en matière d'hébergement ainsi que leurs expériences immersives pour profiter de la culture parisienne et française en fonction de leurs centres d'intérêts (Histoire et culture, gastronomie et vins, mode et style, le Paris moderne, en famille ou forme & bien-être.).

À l'exception du programme de billetterie de Paris 2024, le programme Hospitalité Paris 2024 est le seul moyen garanti de pouvoir assister aux Jeux, étant la seule source officielle et sûre pour acheter des packages d'hospitalités incluant des billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Tony Estanguet, président de Paris 2024, a déclaré : "Nous sommes ravis de lancer, avec On Location, la toute première plateforme mondiale de e-commerce proposant des Offres Hospitalités pour les Jeux Olympiques accessibles à tous les budgets. Les Jeux de Paris 2024 célèbreront de manière spectaculaire le sport dans l'une des plus belles villes du monde. A Paris 2024, il sera possible de vivre les Jeux en plein cœur de la ville, au plus proche des monuments de Paris les plus emblématiques - la Tour Eiffel, le Grand Palais - et de la Seine, qui sera le théâtre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Notre concept "Ouvrons grand les Jeux" prend tout son sens avec cette plateforme innovante, qui permettra d'ouvrir l'hospitalité au plus grand nombre, et de rendre ainsi l'expérience encore plus extraordinaire."

Paul Caine, président de On Location, a déclaré : "Nous pensons qu'assister aux Jeux Olympiques doit être l'expérience d'une vie et, en collaboration avec Paris 2024 et le CIO, nous avons travaillé au développement d'une nouvelle offre d'hospitalité innovante qui garantit des billets pour assister aux compétitions de votre choix. Nous avons des offres pour tout le monde, selon les envies de chacun. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'offrir des expériences d'hospitalité inoubliables aux fans et à leurs proches dans la Ville Lumière."

Créés pour garantir la meilleure expérience possible des Jeux Olympiques de Paris 2024, les packages d'hospitalité offrent aux fans du monde entier la possibilité de regarder, de participer et de vivre l'émotion des Jeux. Ils peuvent profiter d'une offre extraordinaire d'expériences en loges privées ou salons partagés, chacune ayant un niveau différent de service d'hospitalité.

Dans tous les packages d'hospitalité, les prix sont accessibles afin que les fans de tous les sports et de toutes les nations puissent profiter de cette atmosphère Olympique unique, par exemple :

Les packages entrée de gamme (billet pour les Jeux Olympiques inclus) sont accessibles à moins de 100€ TTC

La moitié des sports Olympiques proposent une offre d'Hospitalités (billet compris) à moins de 175 € TTC par personne.

La moitié des packages Clubhouse 24 sont inférieurs à 285€ TTC

Le programme officiel d'Hospitalité Paris 2024 repose sur 3 piliers clés et s'adresse au grand public, aux entreprises et aux partenaires officiels.

CLUBHOUSE 24 : Les visiteurs des Jeux Olympiques Paris 2024 qui choisissent les packages les plus accessibles « Hospitalité dans la ville » seront invités à partager les émotions et l'excitation de cette offre conceptuelle révolutionnaire, développée spécialement pour Paris 2024. Clubhouse 24 est un espace exclusif et convivial situé en plein cœur de Paris dans l'emblématique Palais de Tokyo , permettant de rejoindre une quinzaine de sites de compétitions à pied ou en transport en commun.



- Les fans pourront profiter d'un grand nombre de stands de restauration dans notre marché d'inspiration parisienne, ainsi que d'options de divertissement comme la scène principale du Clubhouse 24, avec des concerts, des démonstrations sportives, des activités interactives, des divertissements pour toute la famille et bien plus encore.

HOSPITALITE SUR SITE : Les expériences d'hospitalité les plus haut de gamme sur les sites des compétitions officielles, dans des loges privées ou salons partagés, avec un accès selon quatre niveaux de service.



- Or: Une expérience des Jeux Olympiques de haut niveau avec un accès permanent (avant, pendant et après l'événement) à un service et une hospitalité premium dans des salons exclusifs sur site, offrant les meilleures vues et places assises.

- Argent: Les fans pourront suivre les Jeux Olympiques avec classe grâce à des salons situés dans des lieux événementiels emblématiques dans Paris et autour de la capitale, offrant vues et sièges de premier choix.

- Bronze: Les fans pourront se détendre confortablement avant l'événement grâce à l'accès aux salons situés dans les lieux événementiels emblématiques, offrant d'excellentes vues et places assises.

- Loges privées : un lieu privé proposant des offres dédiées et un accès exclusif à la loge avant, pendant et après la compétition

PACKAGES VOYAGE : Pour répondre à tous les besoins, en fonction de la durée du séjour et des centres d'intérêt de chacun, combinant un ou plusieurs billets pour les Jeux avec une variété de services pour enrichir et compléter son séjour à Paris .



- Discover 2024: Conçu pour les passionnés des Jeux Olympiques, nos packages Discover 2024 sont pour des séjours courts et incluent des billets, des hébergements à l'hôtel et le transport.

- Explore 2024: Pour celles et ceux qui veulent vivre encore plus Paris , les packages Explore 2024 incluent l'offre Discover 2024 ainsi qu'une visite sur-mesure de la Ville Lumière, un City Pass pour les meilleures attractions touristiques et un accès exclusif au Salon 24, au cœur de Paris .

- Packages personnalisés : Ces packages permettent de grouper des billets pour les Jeux Olympiques avec des services personnalisés pour une offre totalement flexible et sur mesure.

En plus de ces produits officiels d'hospitalité Paris 2024, le fournisseur officiel On Location peut proposer également différents services à ses clients pour une offre personnalisée.

Pour la première fois dans l'histoire, 90 % des sports olympiques font l'objet d'une offre d'hospitalités, que ce soit sur un site de compétition ou au cœur de Paris. Les packages de Paris 2024, fournis par On Location, poursuivent l'objectif d'offrir des « Jeux pour tous » et des « Jeux grand ouverts ». Cela permet de proposer différents niveaux de services et de répondre à toutes les attentes et toutes les cibles, afin de faire de Paris 2024 l'un des événements Olympiques les plus accessibles de l'histoire.

Pour découvrir nos différents packages destinés aussi bien aux fans de sports qu'au grand public, rendez-vous sur notre plateforme en ligne dédiée à nos offres d'hospitalité : https://hospitalitytravelpackages.paris2024.org.

Pour les commandes de groupes (à partir de 11 personnes) et renseignements pour les entreprises, veuillez consulter la plateforme de réservation des Hospitalités B2B : https://corporatehospitality.paris2024.org

Partenaire de longue date des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, @Visa est le moyen de paiement officiel.

Réseau officiel de Sous-Distributeurs

Afin de soutenir la mise en œuvre de sa stratégie mondiale de vente et de service, On Location a établi un réseau mondial de sous-distributeurs qui ont une connaissance approfondie des marchés locaux et une expertise dans la commercialisation des produits d'hospitalité. Ce réseau permettra au plus grand nombre d'assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et de vivre une expérience d'hospitalité unique. Le réseau de Sous-Distributeurs officiels créera des packages uniques construits autour du programme officiel Hospitalité Paris 2024, personnalisés avec des services supplémentaires adaptés aux besoins et aux spécificités de chaque marché local.

Tous les Sous-Distributeurs officiels ont accepté un ensemble cohérent de règles concernant :

La tarification et la personnalisation de leurs packages à promouvoir.

La commercialisation de produits d'hospitalité olympique de Paris 2024, équitables et cohérents dans le monde entier.

2024, équitables et cohérents dans le monde entier. Les Sous-Distributeurs référencés ne proposeront pas de vente de billets uniques, ceux-ci étant exclusivement vendus par Paris 2024 via sa plateforme officielle de billetterie (https://tickets.paris2024.org/ )

La liste des territoires où les sous-distributeurs officiels sont présents, est disponible sur le site web d'On Location en cliquant ici : https://olympics.onlocationexp.com/paris2024/

A propos d'On Location

On Location est un fournisseur d'expériences premium, offrant des hospitalités de classe mondiale, de la billetterie, des expériences personnalisées, des productions d'évènements live, de la gestion de voyages dans les domaines du sport, du divertissement et de la mode. L'entreprise s'adresse aussi bien aux clients professionnels qu'aux fans en quête d'expériences immersives à l'occasion d'événements de premier plan. On Location est le prestataire de services officiel de plus de 150 détenteurs de droits emblématiques, comme le Comité International Olympique (Paris 2024, Milano Cortina 2026, Los Angeles 2028), la NFL, le championnat NCAA, l'UFC et la PGA of America, ainsi que de nombreux artistes et festivals de musique. L'entreprise organise également de nombreux événements uniques et exclusifs, faisant de n'importe quel évènement live une expérience exceptionnelle qui marque les esprits. On Location est une filiale d'Endeavor, une société internationale présente dans le milieu du sport et du divertissement.

