Le programme sur l'autisme de la fondation Bulat Utemuratov remporte le prestigieux prix AmCham de la santé

ASTANA, Kazakhstan, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le projet phare Bulat Utemuratov Foundation « Autism »: Le programme « Un monde pour tous » a été récompensé par un Healthcare Award lors de la cérémonie annuelle des American Chamber of Commerce in Kazakhstan (AmCham) Awards, en reconnaissance de son impact transformateur sur le soutien et l'inclusion de l'autisme dans le pays.

Le prix a été remis le 21 novembre à Astana, les lauréats étant sélectionnés par un comité indépendant. Cette reconnaissance souligne le rôle pionnier de la Fondation dans la promotion du diagnostic précoce, de la formation des spécialistes et des pratiques inclusives pour les enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA).

Lancé en 2015, le programme gère 13 centres d'autisme Asyl Miras dans 12 villes du Kazakhstan . Il offre des services gratuits qui combinent l'expertise de psychologues, d'orthophonistes et d'analystes comportementaux utilisant des méthodes fondées sur des preuves internationalement reconnues, notamment la thérapie ABA, JASPER, le modèle d'intervention pour la petite enfance, et la gestion de crise MCRR. Au cours des dix dernières années, plus de 17 000 enfants et leurs familles ont bénéficié d'un soutien, tandis que plus de 300 spécialistes ont été formés à des interventions de niveau international.

Au-delà de l'assistance directe, le programme a joué un rôle essentiel dans la sensibilisation du public et l'ancrage d'une culture de l'inclusion au Kazakhstan. Des initiatives telles que le projet Autism Friendly ont permis de former le personnel des aéroports d'Almaty et de Kyzylorda, ainsi que les employés d'Air Astana, à la création d'environnements plus accessibles aux personnes atteintes de TSA.

Almaz Sharman, président du conseil d'administration de la fondation Bulat Utemuratov , a déclaré:« Pour nous, ce prix est la reconnaissance du fait que le thème de l'inclusion est de plus en plus important pour la société. Lorsque nous avons lancé le programme Autism : Dans le cadre du programme « Un monde pour tous », notre objectif était d'aider les enfants atteints de TSA à réaliser leur potentiel et à s'intégrer dans un monde qui les accepte et les soutient. Aujourd'hui, nous constatons de réels changements : des milliers de familles ont trouvé un soutien et la société devient plus ouverte et plus compréhensive. Cela nous incite à aller de l'avant ».

C'est la deuxième année consécutive que the Foundation est reconnue par l'AmCham. En 2024, elle a été récompensée dans la catégorie « Community Service » pour son vaste travail caritatif et sa contribution au développement social du Kazakhstan.

La Chambre de commerce américaine au Kazakhstan représente des entreprises internationales et nationales de premier plan dans des secteurs économiques clés. Elle promeut un environnement commercial compétitif, transparent et propice aux investissements par le biais de la défense des intérêts, du dialogue politique et de la collaboration avec le gouvernement de la République du Kazakhstan.

