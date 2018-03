Le projet Infinity Economics Platform basé sur la blockchain annonce une série de nouvelles fonctionnalités

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659916/Infinity_Economics_Logo.jpg )



Axé sur les utilisateurs, les traders, les investisseurs et les institutions financières, IEP a annoncé une nouvelle mise à jour centrale, la feuille de route des fonctionnalités à venir, l'entrée de XIN à la bourse BitBay et une nouvelle présence sur Internet en adéquation avec les révolutions annoncées pour la plateforme.

Les mises à jour essentielles d'IEP aident les utilisateurs à financer leurs projets actuels ou futurs de façon innovante, permettant à chacun d'investir dans des startups tout en offrant une structure tarifaire transparente.

Le mois prochain, IEP lancera « Coin Shuffling », une fonctionnalité de confidentialité qui permet aux utilisateurs de mélanger leurs fonds rapidement et efficacement avec ceux des autres utilisateurs afin de créer une cartographie aléatoire entre les comptes existants. Après cette première sortie, IEP lancera « Subscription », une fonctionnalité de paiement récurrent qui peut être résiliée par l'utilisateur à tout moment. À la fin du mois d'avril, IEP lancera « Escrow », qui permettra des paiements sécurisés en conservant les pièces de l'acheteur jusqu'à que ce que les conditions de la vente soient satisfaites et que l'acheteur verse le paiement au vendeur. Enfin, au début du mois de mai, IEP lancera « Smart Contracts », des contrats intelligents qui remplissent automatiquement les conditions d'un contrat selon des modalités prédéfinies.

Le 15 mars 2018, IEP a fait son entrée sur la plus importante bourse de crypto-monnaies d'Europe : BitBay. Ayant récemment lancé son nouveau site Web et renforcé sa présence sur Internet, IEP prévoit de poursuivre le développement et l'amélioration de son écosystème pour les utilisateurs à l'avenir.

À propos d'Infinity Economics Platform :

Infinity Economics Platform est un projet entièrement communautaire depuis sa création. Cela signifie que le pouvoir décisionnel de tous les membres de la communauté correspond à leur droit de vote. Cette approche fait de nous fondamentalement une DAO (Organisation autonome décentralisée). Tous les processus, du développement au marketing et à la documentation, sont organisés de manière décentralisée. Le « pouvoir » est détenu par les utilisateurs. Il s'agit de la seule approche cohérente et juste pour une blockchain, et nous sommes convaincus que c'est le seul moyen d'éliminer les sources d'erreur. Infinity Economics Platform a été conçu pour que les utilisateurs décident indépendamment des investisseurs, développeurs et fondateurs majeurs, et toutes les nouvelles fonctionnalités sont coordonnées à l'avance par le biais du système de vote électronique intégré.

