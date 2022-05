Le projet "Next Generation of Energy-Saving Systems" (ESS) est lancé sur Kickstarter !

L'échantillon expérimental a démontré la possibilité de réduire la consommation d'énergie de 20 % et de diminuer vos factures d'électricité en conséquence. Les études ont également montré qu'en raison de la fonction stabilisatrice du dispositif, la durée de vie de tous vos appareils ménagers est prolongée. La durée de vie prévue de ce dispositif innovant d'économie d'énergie a été déterminée comme étant de 20 ans. Une fois produit en série, le prix de détail d'un appareil est estimé à 499 euros, ce qui est considéré comme un coût assez faible, compte tenu de la longue durée de vie du gadget.

L'ESS est installé dans des locaux tant résidentiels que non résidentiels.

Ce nouveau dispositif influence certains facteurs d'un réseau électrique de mauvaise qualité, réduisant ainsi la quantité d'électricité consommée :

Surtension

Niveau de puissance réactive (la puissance des courants parasites qui ne participent pas au travail utile)

Le niveau des composantes supérieures des harmoniques de la fréquence fondamentale (le flux des éventuels processus transitoires dans les réseaux électriques)

L'un des principes de fonctionnement de l'ESS consiste à amener le niveau de tension d'alimentation à la valeur optimale.

Pour le marché européen, les modèles seront présentés pour la tension de secteur de 230 V.

Deux modèles seront présentés sur le marché américain. Le premier modèle est destiné à la tension d'alimentation de 120 volts. Le second modèle est disponible pour les maisons où la tension d'alimentation de 120 V et de 240 V est utilisée en même temps.

La consommation d'électricité augmente de jour en jour et les prix de l'énergie sont en hausse partout dans le monde. Ce sont les principales raisons pour lesquelles les questions d'économie d'énergie prennent de plus en plus d'importance aujourd'hui. La réduction de la consommation d'énergie est désormais une préoccupation majeure pour la majorité de la population de notre planète.

Une enquête menée récemment a révélé une forte demande de nouveaux développements.

Cela pourrait être dû au prix de détail peu élevé de l'ESS (499 euros) et à une courte période d'amortissement. La période d'amortissement du dispositif introduit n'est que de 9 mois, ce qui est nettement inférieur à celle d'autres systèmes modernes d'économie d'énergie.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1802809/ESS_Energy_Video.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1802795/ESS_Energy_Image.jpg

Les pré-commandes seront disponibles sur la page Kickstarter.

SOURCE ESS-Energy