Le projet Yocto accueille Exein en tant que membre Platine, et dévoile son plan de version LTS étendue ainsi qu'un sommet technique d'une journée

Le projet Yocto investit dans le long terme, poursuit sa croissance et s'engage pour la sécurité avec un nouveau membre Platine.

SAN FRANCISCO, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le projet Yocto, une initiative collaborative open source aidant les développeurs à créer des systèmes Linux personnalisés, a évolué de manière considérable au cours des 12 dernières années afin de répondre aux exigences de sa communauté. Le projet continue d'être à la pointe de la technologie en construction de systèmes avec des progrès en matière de reproductibilité, de gestion des licences logicielles, de conformité SBOM et de réutilisation des artefacts binaires. Dans un effort pour soutenir la communauté, le projet Yocto a annoncé la publication de la première version LTS (Long Term Support, support à long terme) en octobre 2020. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que nous élargissons la version LTS et que nous étendons le cycle de vie de deux à quatre ans par défaut.

La croissance continue du projet Yocto coïncide avec l'heureuse intégration d'Exein en tant que membre Platine, qui rejoint ainsi AMD/Xilinx, Arm, AWS, BMW Group, Cisco, Comcast, Intel, Meta et WindRiver. En tant que membre, Exein apporte son expertise en matière de sécurité embarquée à travers des milliards d'appareils au cœur du projet Yocto.

« Le support à long terme (LTS) est l'une de nos fonctionnalités les plus demandées, c'est formidable que le projet puisse désormais s'engager sur quatre ans par défaut pour toutes nos versions LTS, a déclaré Richard Purdie, architecte en chef du projet Yocto et membre de la Fondation Linux. Les nouveaux membres comme Exein apportent à la fois des connaissances spécialisées et des fonds, ce qui nous permet de faire tout cela et bien plus encore. L'implication d'Exein va vraiment renforcer les capacités de sécurité du projet Yocto. La possibilité de proposer une sécurité intégrée améliorée est une avancée majeure dans notre quête de systèmes plus sûrs et plus résilients. »

« Le projet Yocto est à l'avant-garde des technologies des systèmes d'exploitation depuis plus de 10 ans, a déclaré Andrew Wafaa, président du projet Yocto. L'adaptabilité et la variété des outils fournis font clairement la différence pour la communauté, nous sommes ravis d'accueillir Exein en tant que membre, car ses connaissances et son expérience dans la prestation de constructions sécurisées basées sur le projet Yocto nous permettront de nous adapter au paysage moderne défini par la stratégie numérique américaine et la loi européenne sur la cyberrésilience. »

« Nous sommes très heureux de devenir un partenaire Platine du projet Yocto, a confié Gianni Cuozzo, fondateur et directeur général d'Exein. Le projet Yocto est le projet le plus important dans l'espace Linux embarqué, qui alimente des milliards d'appareils chaque année. Nous sommes très fiers d'apporter nos vastes connaissances et notre expertise en matière de sécurité embarquée afin de favoriser un avenir à la fois amélioré et sécurisé pour les appareils alimentés par Yocto. Nous sommes déterminés à soutenir la croissance du projet Yocto dans son ensemble, à améliorer sa prise en charge des langages modernes tels que Rust, et à aider les développeurs et les OEM à s'aligner sur les objectifs définis dans la loi européenne sur la cyberrésilience. »

Le projet Yocto est également ravi d'organiser le Yocto Project Dev Day le 26 juin, parallèlement à l'Embedded Open Source Summit à Prague, en République tchèque. De retour pour la première fois depuis 2019, le Yocto Project Dev Day rassemble des développeurs de tout l'écosystème Yocto pour participer à une variété de sessions pour la communauté, de présentations et de tutoriels Pour plus d'informations sur le projet Yocto, consultez www.yoctoproject.org.

Contact pour les médias

Noah Lehman

La Fondation Linux

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1321684/yocto_project_transp_Logo.jpg

SOURCE Yocto Project