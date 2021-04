Le psychobiotique PS128 améliore l'humeur et la qualité du sommeil dans sa première étude clinique sur l'anxiété et le stress

TAIPEI, 13 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le psychobiotique PS128 de Bened Biomedical a considérablement amélioré l'insomnie, le stress et l'anxiété au cours d'un récent essai clinique. Les participants étaient des professionnels de l'informatique soumis à des niveaux élevés de stress lié à la vie professionnelle.

Les psychobiotiques sont des probiotiques qui présentent des avantages spécifiques pour la santé mentale. Le PS128, une souche de Lactobacillus plantarum, a déjà montré des améliorations dans des modèles précliniques, et cette étude a démontré ses avantages pour la santé humaine dans les domaines de l'anxiété, du stress et du sommeil.

"En voyant que le PS128 peut aider les gens à mieux dormir la nuit et les mettre de meilleure humeur chaque jour, nous sommes heureux de pouvoir fournir ce genre de produit", a déclaré le Dr Alain Delpy, responsable du développement mondial chez Bened.

Avantages perçus en matière de santé mentale et physique

L'étude, publiée dans Frontiers in Nutrition en mars, a porté sur 36 personnes qui ont pris du PS128 quotidiennement pendant huit semaines. Pendant cette période, de nombreuses mesures ont changé de manière significative. Les participants ont signalé des niveaux d'énergie plus élevés et des émotions positives, ainsi qu'une meilleure qualité de vie et une meilleure santé psychologique. Des améliorations ont été constatées en ce qui concerne la gravité de l'insomnie, l'anxiété, le stress professionnel, les émotions négatives et les symptômes gastro-intestinaux.

"Nous sommes très heureux de voir ces résultats chez l'homme, pour vérifier ce que nous avons déjà vu précliniquement. Le PS128 peut vraiment être bénéfique pour le monde trépidant, à haut niveau de stress et d'anxiété dans lequel nous vivons et travaillons", a déclaré M. Delpy.

Les probiotiques peuvent avoir un impact sur la santé par le biais de ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Une théorie suggère que l'interaction du PS128 dans l'intestin libère des molécules qui circulent ensuite dans le sang ou les nerfs pour atteindre directement le cerveau. Des études antérieures ont montré que les rongeurs auxquels on avait administré du PS128 présentaient des niveaux plus élevés de sérotonine et de dopamine, des résultats qui pourraient être en corrélation avec les bénéfices observés dans cet essai.

Réduction des hormones de stress

Cette étude a également testé les principaux biomarqueurs du stress dans la salive des participants. L'un d'entre eux, le cortisol, a baissé de manière significative pendant l'essai.

"L'observation d'une réduction des niveaux de cortisol est probablement le résultat le plus important de cette expérience", a déclaré le Dr Allen Wu, qui dirige le laboratoire de recherche de Bened. "Cela prouve que le PS128 provoque des changements réels dans le corps, changements qui peuvent ensuite être expérimentés et ressentis par l'esprit."

Entièrement naturel et végétalien, le PS128 a un statut GRAS auto-affirmé. Des essais cliniques antérieurs ont montré que des doses plus élevées de ce psychobiotique atténuaient les symptômes d'affections neurologiques telles que la maladie de Parkinson, l'autisme et la dépression.

Faisant activement progresser la recherche sur l'axe intestin-cerveau, Bened est un ODM mondial à la recherche de nouveaux partenaires pour étendre la disponibilité du PS128 sur les marchés internationaux. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.benedbiomed.com/ .

