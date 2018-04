Le public désignera ses favoris lors des European Business Awards sponsorisés par RSM

Des entreprises à succès issues de 32 pays européens appellent à voter pour elles pour le titre de « Gagnant européen du public » lors de l'édition de cette année des European Business Awards, sponsorisés par RSM.

Le public peut voter pour son entreprise favorite sur le site Internet des Awards à l'adresse http://www.businessawardseurope.com où chaque entreprise a posté une vidéo présentant sa réussite professionnelle. Le « Gagnant européen du public » sera l'entreprise ayant récolté le plus grand nombre de votes avant le 4 mai. Il sera annoncé lors du gala final à Varsovie, Pologne, le 23 mai.

L'année dernière, près de 250 000 personnes ont voté. Les principales entreprises européennes ont été soutenues par leurs clients, leur personnel et leurs pairs ainsi que par le public en général.

Adrian Tripp, PDG des European Business Awards, a déclaré : « Cette année, nous avons découvert de nombreuses histoires impressionnantes et inspirantes. Alors, participez et soutenez les petites et grandes entreprises. Pour voter, rendez-vous sur notre site Internet http://www.businessawardseurope.com et choisissez votre entreprise favorite dès aujourd'hui. »

Jean Stephens, PDG de RSM International, le sixième réseau le plus important au monde d'entreprises indépendantes d'audit, de services fiscaux et de conseil a déclaré : « Le vote du public est, pour ces entreprises exceptionnelles, une opportunité formidable pour présenter l'histoire de leur réussite à un public plus important. Les vidéos reflètent l'excellence entrepreneuriale en Europe et donnent des informations fascinantes sur quelques-unes des entreprises les plus innovantes et les plus inspirantes d'Europe. Bonne chance à tous. »

En plus de ce vote, les juges indépendants des Awards ont choisi 289 « gagnants nationaux » parmi une liste de 2 898 entreprises « À surveiller » publiée en décembre de l'année dernière. Ces gagnants nationaux seront également réunis lors du gala final en mai où les gagnants définitifs de toutes les catégories ainsi que le gagnant européen du public seront annoncés.

Les European Business Awards ont été créés afin de soutenir le développement d'une communauté d'entreprises plus forte et plus prospère dans toute l'Europe. Avec leur 11e édition cette année et plus de 110 000 entreprises provenant de 34 pays, ils sont considérés comme la plus grande compétition professionnelle d'Europe. Parmi les sponsors et partenaires, on compte : RSM, ELITE, Germany Trade & Invest, PR Newswire, Bureau Van Dijk, SDL Managed Translation.

Les cabinets RSM fournissent des services d'audit, fiscaux et de conseil à des clients dans le monde entier. En Europe, les cabinets RSM sont dotés d'experts dans 43 pays qui travaillent en tant qu'équipe intégrée, en partageant des compétences, des informations et des ressources ainsi qu'une approche centrée sur le client et basée sur une compréhension approfondie des activités des clients.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les Awards aux adresses http://www.businessawardseurope.com et http://www.rsm.global

À propos des European Business Awards :

L'objectif principal des European Business Awards est de soutenir le développement d'une communauté d'entreprises plus forte et plus prospère à travers toute l'Europe.

Le programme des European Business Awards soutient la communauté d'entreprises européennes de trois manières :

Il célèbre et reconnaît la réussite des personnes physiques et des organisations

Il fournit et promeut des exemples d'excellence auxquels la communauté d'entreprises peut aspirer

Il travaille avec la communauté d'entreprises européennes pour débattre sur les questions essentielles

Pour leur 11e édition cette année, les European Business Awards ont impliqué plus de 110 000 entreprises provenant de 34 pays. Parmi les sponsors et partenaires, on compte : RSM, ELITE, Germany Trade & Invest, PR Newswire, Bureau Van Dijk, SDL Managed Translation. http://www.businessawardseurope.com .

À propos de RSM :

RSM est le sixième réseau le plus important de cabinets indépendants d'audit, d'expertise comptable et de conseil intégrant plus de 120 pays, 800 bureaux et 43 000 salariés à travers le monde. Les revenus du réseau perçus sous forme d'honoraires s'élèvent à 5,1 milliards USD.

En tant qu'équipe intégrée, nous partageons des compétences, des informations et des ressources ainsi qu'une approche centrée sur le client et basée sur une compréhension approfondie des activités de nos clients. C'est ainsi que nous leur donnons les moyens d'avancer avec confiance et de réaliser leur plein potentiel.

RSM est un membre du Forum des Sociétés, dont l'objectif commun est de promouvoir des normes de qualité élevées et constantes dans les pratiques d'audit et financières dans le monde.

RSM est la marque utilisée par un réseau de cabinets comptables et de sociétés de conseil indépendants qui pratiquent à titre autonome. RSM International Limited ne fournit pas directement de services comptables ou de conseil. Les sociétés membres sont animées par une vision commune : fournir des services professionnels de haut niveau, tant au niveau des marchés nationaux qu'en ce qui concerne les besoins en services professionnels de leur clientèle à l'international. http://www.rsm.global

À propos d'ELITE :

ELITE est un programme de services complet conçu afin de partager les meilleures pratiques et développer des opportunités de croissance pour les entreprises en rapide expansion en mettant l'accent sur la compréhension des marchés de capitaux. ELITE est un programme innovant basé sur une formation exclusive et un modèle de tutorat soutenu par l'accès à la communauté professionnelle et financière. Son objectif est de préparer les entreprises à la prochaine étape de croissance et d'investissement.

Pour de plus amples informations sur le programme, les entreprises et la liste complète des partenaires, veuillez consulter :

http://www.elite-growth.com

À propos de PR Newswire :

PR Newswire est le plus grand fournisseur mondial d'outils de communications d'entreprise et de RP qui permettent aux clients de diffuser des actualités et du contenu riche. Nous distribuons les contenus de nos clients sur des canaux traditionnels, numériques et des médias sociaux en temps réel avec des rapports et un suivi totalement actionnables.

Associant le réseau de distribution et d'optimisation de contenu multi-canal et multi-culturel le plus important au monde à des plateformes et des outils complets de flux de travail, PR Newswire permet aux entreprises du monde entier de saisir les opportunités là où elles sont présentes. PR Newswire est au service de dizaines de milliers de clients depuis ses bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique.

Pour plus de renseignements sur PR Newswire, veuillez visiter le site Internet http://www.prnewswire.co.uk

À propos de Germany Trade & Invest :

Germany Trade & Invest est l'agence de développement économique de la République fédérale d'Allemagne. La société aide à créer et à garantir des opportunités d'emploi supplémentaires, renforçant ainsi l'Allemagne en tant que lieu d'implantation des entreprises. Avec plus de 50 bureaux en Allemagne et à l'étranger ainsi qu'un réseau de partenaires à travers le monde, Germany Trade & Invest soutient les entreprises allemandes installées sur les marchés étrangers, fait la promotion de l'Allemagne comme lieu d'implantation pour les entreprises et assiste les sociétés étrangères implantées en Allemagne.

Autres partenaires et sponsors :

Bureau Van Dijk :

Bureau Van Dijk (BVD) est une filiale de Moody's Analytics qui capture et traite les informations sur les entreprises privées pour une meilleure prise de décision et une efficacité accrue.Avec des informations sur plus de 275 millions d'entreprises dans tous les pays du monde, BVD constitue la ressource principale en matière de données sur les entreprises privées. La certitude est très prisée en affaires et BVD fournit à ses clients les meilleures données disponibles. Inscrivez-vous pour un essai gratuit sur : http://www.bvdinfo.com

SDL Managed Translation :

SDL est l'innovateur international en matière de technologies, services et contenus de traduction linguistique. Au cours des 25 dernières années, SDL a généré d'excellents résultats commerciaux à travers des expériences numériques nuancées avec ses clients du monde entier. Pour de plus amples informations sur les services et technologies linguistiques de SDL, ou si vous avez besoin d'aide pour vous internationaliser avec rapidité et efficacité, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse mantra@sdl.com ou consulter le site http://www.sdl.com/managed-translation.

Mécènes fondateurs :

Les quatre mécènes fondateurs sont AirX, Megazyme, Alpha Trains Group et Remedica ; tous membres de la communauté European Business Awards. Ces entreprises prospères sont de brillants exemples incarnant les valeurs fondamentales des Awards : succès, innovation et éthique. Grâce au mécénat, elles aident à créer des entreprises et des communautés d'affaires plus prospères en Europe. Pour plus d'informations sur les mécènes fondateurs, consultez: https://www.businessawardseurope.com/patrons

