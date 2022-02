Le Qatar FinTech Hub de QDB lance la troisième phase du Demo Day pour ses programmes d'incubation et d'accélération

Opportunités à ne pas manquer pour les investisseurs, les entreprises et les institutions financières au Moyen-Orient

DOHA, Qatar, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- Qatar FinTech Hub (QFTH), fondé par la Qatar Development Bank (QDB), a annoncé la phase 3 du Demo Day pour ses programmes phares « incubateur » et « accélérateur », qui aura lieu virtuellement le 14 février 2022, pour soutenir la croissance de l'industrie FinTech au Qatar.

Le Demo Day de QFTH est considéré comme l'un des principaux événements FinTech dans la région. La troisième phase de l'événement accueillera des acteurs clés de l'écosystème local et régional des services financiers, ainsi que des investisseurs, des startups mondiales, des centres internationaux de FinTech, des entrepreneurs en herbe et des amateurs de FinTech.

Les programmes « incubateur » et « accélérateur » ont attiré des entrepreneurs et des startups FinTech de plus de 50 pays du monde entier, y compris l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, Hong Kong, le Luxembourg, le Canada et le Qatar. Sous le thème « Intégration FinTech et TechFin », le programme a connu un grand succès avec plus de 500 candidatures de startups en démarrage et de FinTechs matures.

Les FinTechs en phase initiale et mature qui ont été sélectionnées dans le pool d'applications et qui présenteront leurs solutions innovantes lors de la 3ème phase du Demo Day virtuel sont ToneTag, T2meen, GFI Fintech, Restock.id, Whrrl, Open CBS, Infrabase, NeuXP, Netdollar, AIOTF, Loopay, VoicePay, S-Treasury, Alwasia, QatarCrowd et Tiptiptop.

Les participants ont participé à plus de 300 sessions de développement des affaires avec 15 institutions financières, complétant une série de masterclasses et bootcamps FinTech menés par des partenaires QFTH et des conférenciers de renom du monde entier.

M. Abdulrahman Hesham Al Sowaidi, PDG par intérim de la Qatar Development Bank, a déclaré : « De nombreuses entreprises, en particulier celles du secteur de la technologie, se tournent vers l'offre de services financiers au moyen de leurs plateformes afin de garder leurs clients au sein de leur écosystème sur de longues périodes. Par conséquent, la nécessité de trouver des solutions qui s'intègrent facilement aux services et aux systèmes existants est de plus en plus nécessaire. Cette phase était axée sur les innovations qui peuvent soutenir les entreprises dans ce sens. »

Il conclut : « Je tiens à remercier tous les participants et partenaires qui contribuent continuellement à la croissance de nos programmes, et nous avons hâte d'accueillir tout le monde au tant attendu troisième Demo Day virtuel. »

Les demandes de participation sont maintenant ouvertes pour la phase 4 des programmes « incubateur » et « accélérateur » de QFTH, qui seront axés sur les services bancaires prochaine génération. Les FinTechs avec des solutions innovantes dans ce domaine peuvent se rendre sur le site web de QFTH (fintech.qa) pour obtenir plus d'informations et poser une candidature jusqu'à la mi-février. Toutes les candidatures font l'objet d'un processus d'évaluation approfondi, dans le cadre duquel les candidats présélectionnés seront invités à présenter leurs solutions devant un jury composé d'intervenants clés de l'écosystème des services financiers du Qatar.

Dans le cadre de son engagement à offrir une expertise de calibre mondial aux FinTechs participantes, le QFTH collabore continuellement avec les intervenants stratégiques au sein de l'écosystème des technologies financières, y compris les institutions financières, les fournisseurs de technologies, les réseaux de paiement, les centres mondiaux FinTech, le milieu universitaire et les organismes de réglementation. Microsoft participe en tant que partenaire technologique du programme. Parmi les autres partenariats récents, mentionnons Amazon, Progress Soft, Vodafone et Global Positioning System, parmi bien d'autres.

Le Demo Day de QFTH aura lieu le 14 février à 11 h, heure du Qatar.

Pour plus d'informations sur QFTH, rendez-vous sur www.fintech.qa

