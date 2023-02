Le quartier de la maison de Jim Thompson nommé destination incontournable par TripAdvisor

BANGKOK, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- Bangkok est une ville de contrastes, offrant une multitude d'expériences pour tous – de la délicieuse cuisine de rue à l'architecture moderne en passant par les temples anciens, l'art et la culture dynamiques. Parmi les nombreuses attractions de Bangkok, l'une des destinations incontournables est la maison de Jim Thompson, récemment élue l'une des 5 meilleures attractions de Bangkok par le Traveler's Choice Award 2022 de TripAdvisor.

Jim Thompson Heritage Quarter Named Must-See Destination by TripAdvisor

Construite par l'expatrié américain surnommé le « roi de la soie thaïlandaise » pour avoir relancé l'art traditionnel du tissage de la soie en Thaïlande, la maison permet aux visiteurs d'en apprendre davantage sur la culture et les traditions thaïlandaises, d'acheter de la véritable soie thaïlandaise et de découvrir la vie de l'énigmatique Jim Thompson. La maison est située sur les rives de l'un des plus anciens canaux de Bangkok et est aujourd'hui au cœur du nouveau quartier Jim Thompson Heritage Quarter, qui abrite également un tout nouveau musée sur Jim Thompson, une exposition de mobilier, un magasin emblématique, le café Jim's Terrace et le centre d'art Jim Thompson.

Ancien officier du renseignement militaire américain, Jim Thompson a déménagé en Thaïlande après la Seconde Guerre mondiale et s'est attaché à relancer de l'industrie traditionnelle de la soie en Thaïlande. Son travail lui a valu le surnom de : « roi de soie thaïlandaise ». Thompson a non seulement relancé l'art du tissage de la soie, mais a également établi la soie thaïlandaise sur la scène de la mode mondiale. Il a choisi de s'installer au milieu du quartier de la soie de Ban Khrua à Bangkok, en construisant sa maison – un complexe de logements traditionnels composé de structures en teck au milieu de jardins luxuriants. En 1967, Thompson disparaît mystérieusement dans les Cameron Highlands en Malaisie. Mais la marque qu'il a créée est plus forte que jamais ; sa maison et sa collection personnelle ont finalement été transformées en musée.

Après avoir exploré la maison, les visiteurs peuvent faire un peu de shopping dans la nouvelle boutique emblématique qui propose une large gamme de produits en soie : vêtements, articles de décoration et accessoires. Le nouveau quartier réhabilité comprend également le tout nouveau musée Jim Thompson, une exposition de mobilier et un café, le Jim's Terrace. Les convives peuvent y déguster un menu de tapas thaï ou choisir parmi une variété de plats traditionnels ou de créations innovantes, tous fabriqués avec des ingrédients locaux haut de gamme. Le centre culturel Jim Thompson, situé à proximité, est un sanctuaire où les artistes et les communautés culturelles peuvent engager un véritable dialogue.

Dans la maison de Jim Thompson, une attraction incontournable, les visiteurs peuvent se plonger dans le riche patrimoine culturel thaïlandais, dans l'héritage du roi de la soie et faire des achats.

