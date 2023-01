Le ralentissement de l'activité technologique ampute de plusieurs milliards la valeur des plus grandes marques mondiales

Amazon est la marque ayant la plus forte valeur au monde, malgré une perte de valeur de 51 milliards de dollars

Les marques technologiques perdent de la valeur, Apple perd sa première place, avec une perte de 57,6 milliards de dollars

Tesla et BYD figurent parmi les marques qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, les marques axées sur le développement durable remportant un franc succès

Le premier indice de perception de la durabilité mesure la valeur de la réputation des marques en matière de durabilité

LONDRES, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Amazon a repris la première place en tant que marque ayant la plus forte valeur au monde, malgré une baisse de 15 % de la valeur de sa marque, qui est passée de 350,3 milliards de dollars à 299,3 milliards de dollars, selon un nouveau rapport du cabinet de conseil leader en évaluation de marques, Brand Finance.

The world’s top ten most valuable brands 2023

Chaque année, le cabinet de conseil leader en évaluation de marques Brand Finance met les plus grandes marques du monde à l'épreuve, en classant les marques dans tous les secteurs et tous les pays. Les 500 marques les plus résistantes et à plus forte valeur sont incluses dans le classement annuel Brand Finance Global 500.

La valeur de la marque Amazon a chuté de plus de 50 milliards de dollars cette année, et son indice de résistance est passé de AAA+ à AAA, les consommateurs l'évaluant plus sévèrement dans le monde post-pandémie. Les recherches de Brand Finance ont révélé que la perception du service par les clients d'Amazon a chuté (parallèlement à l'allongement des délais de livraison) et que les consommateurs sont moins enclins à recommander Amazon à d'autres personnes. Parallèlement, certaines personnes recommencent à faire leurs achats en personne, ce qui réduit la nécessité du commerce en ligne.

David Haigh, PDG de Brand Finance, a commenté :

« Les marques technologiques du monde entier ont perdu beaucoup de valeur en réponse à l'évolution de la demande. Alors que les habitudes de consommation reviennent partiellement aux modèles pré-pandémiques, la demande de services des marques technologiques a été particulièrement touchée. En outre, les chaînes d'approvisionnement perturbées, les pénuries de main-d'œuvre et les obstacles accrus au financement ont laissé des traces. »

Les marques technologiques perdent de la valeur, Apple perd sa première place, avec une perte de 57,6 milliards de dollars

Apple (valeur de la marque en baisse de 16 %, à 297,5 milliards de dollars) a perdu sa place de deuxième marque ayant la plus forte valeur au monde. Cette année, la chute de la valeur de la marque est liée à une baisse des revenus prévus, car une chaîne d'approvisionnement perturbée et un marché du travail restreint devraient limiter l'offre de ses produits matériels phares.

Au total, 48 marques technologiques figurent dans le classement, soit deux de moins que les 50 de 2022, après le retrait de Snapchat et de Twitter. Parmi les autres marques axées sur la technologie qui ont perdu de la valeur, citons le Groupe Samsung (baisse de 7 % à 99,7 milliards de dollars), Alibaba.com (baisse de 56 % à 10,0 milliards de dollars), Facebook (baisse de 42 % à 59,0 milliards de dollars) et WeChat (baisse de 19 % à 50,2 milliards de dollars).

Du côté positif, Instagram (en hausse de 42 % à 47,4 milliards de dollars) et LinkedIn (en hausse de 49 % à 15,5 milliards de dollars) se sont développés dans le secteur technologique, leur valeur de marque augmentant grâce à une stratégie bien exécutée de commercialisation de leurs services.

Tesla et BYD figurent parmi les marques qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, les marques axées sur le développement durable remportant un franc succès

Parmi les grands gagnants en termes de valeur de marque figurent les fabricants de voitures électriques Tesla (valeur de marque en hausse de 44 %, à 66,2 milliards de dollars) et BYD (valeur de marque en hausse de 57 %, à 10,1 milliards de dollars), car la demande de voitures électriques augmente dans le cadre d'une transition plus large vers une économie à faible émission de carbone.

Le premier indice de perception de la durabilité mesure la valeur de la réputation des marques en matière de durabilité

Outre le classement Global 500 de 2023 des marques ayant la plus forte valeur au monde, Brand Finance lance également l'indice de perception de la durabilité, en association avec l'International Advertising Association à Davos. Ce rapport révèle que les grandes marques mondiales telles qu'Amazon, Tesla, Apple et Google ont chacune des milliards de dollars qui dépendent de la gestion minutieuse d'une réputation d'engagement en faveur de la durabilité.

