Le rapport annuel 2017 de Hikvision révèle une croissance de 31,22 % des recettes

Hikvision a été en mesure d'atteindre ces états financiers impressionnants grâce à un certain nombre de facteurs. Parmi ceux-ci figurent des systèmes et processus optimisés de recherche et développement, la mise au point de solutions pour des secteurs de marchés verticaux et la personnalisation de solutions en ligne adaptées aux variations des besoins du marché. Une amélioration des capacités de livraison de produits et un renforcement des réseaux de ventes et services ont également contribué au succès de la société en 2017.

Keen Yao, vice-président du Centre international des affaires chez Hikvision a fait observer : « Nos investissements en R et D, à la fois dans les technologies de l'IdO et dans la vidéosurveillance nous permettent de faire constamment évoluer nos solutions, de fournir une technologie novatrice de pointe et des produits qui sont faits sur mesure pour répondre aux besoins de partenaires et clients dans le monde entier. »

Outre ses investissements importants en R et D, Hikvision est en train de mettre en place un système de service clientèle en trois niveaux s'articulant sur un centre mondial, des départements régionaux dans des bureaux affiliés et des postes agréés par Hikvision. « Notre nouveau modèle de services nous permettra de mieux venir en assistance à nos clients autour du globe avec des prestations multidimensionnelles comprenant livraison de produits, fourniture de projets, déploiement de logiciels, opération de systèmes, maintenance, support et bien plus encore, » a ajouté Keen Yao.

À propos de Hikvision

Hikvision est le leader mondial des fournitures de produits et solutions novatrices de vidéosurveillance. Bénéficiant de la plus forte main-d'œuvre en R et D de l'industrie, Hikvision fait progresser les technologies de base de l'encodage audio et vidéo, le traitement des images vidéo et le stockage correspondant de données, de même que les technologies prospectives comme l'informatique en nuage, les mégadonnées et l'apprentissage profond. Outre l'industrie de la vidéosurveillance, la portée de Hikvision s'étend aux secteurs de l'habitat intelligent, de l'automatisation industrielle et de l'électronique automobile dans le cadre de sa vision à long terme. Hikvision exploite 37 filiales régionales sur l'ensemble du globe pour que sa présence véritablement mondiale lui permette de toujours créer de la valeur pour ses clients. Pour davantage d'informations, veuillez nous visiter sur www.hikvision.com.

Contacts avec la presse

Ada Han

tél. : +86 571 87356120

fax : +86 571 89935635

courriel : hanfei@hikvision.com

SOURCE Hikvision

Related Links

http://www.hikvision.com