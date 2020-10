Le rapport de Joyoung 9M, filiale de JS Global, montre que les revenus ont augmenté de 22 % au troisième trimestre 2020

- Le rapport de Joyoung sur neuf mois (9M) montre une augmentation des revenus de 13,24 % en glissement annuel, le bénéfice net atteignant 644 millions RMB et les revenus augmentant de 22,07 % en glissement annuel pour atteindre 2,52 milliards RMB au troisième trimestre.

- La forte croissance des recettes et des bénéfices souligne le succès de Joyoung dans l'ajustement du produit et des stratégies de vente pour compenser l'impact de la pandémie de COVID-19.

HANGZHOU, Chine, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Joyoung (002242),un des principaux fabricants de petits appareils de cuisine et filiale de JS Global (1691.HK), a déclaré un revenu total de 7,08 milliards RMB pour la période de neuf mois en 2020, soit une augmentation de 13,24 % par rapport à la même période l'année dernière. Les recettes du troisième trimestre se sont élevées à 2,52 milliards RMB, soit une croissance de 22,07 % en glissement annuel. Les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de Joyoung au cours des neuf premiers mois se sont élevés à 644 millions RMB.

L'économie chinoise a fait preuve d'une forte résilience dans le contexte de la pandémie mondiale, le PIB national ayant augmenté de 0,7 % au cours des trois premiers trimestres par rapport à la même période l'année dernière. Le rebond économique de la Chine est particulièrement rapide au troisième trimestre, lorsque la croissance trimestrielle est devenue positive pour la première fois en 2020 et a augmenté de 4,9 %. Dans ce contexte, les ventes intérieures de biens de consommation au détail ont commencé à montrer des signes de reprise au troisième trimestre, puisque le chiffre d'affaires a augmenté de 0,9 % d'un trimestre à l'autre, malgré la baisse générale des ventes au détail au cours des neuf premiers mois en raison des retombées économiques du coronavirus.

Face à cet environnement de marché complexe et difficile, Joyoung a saisi l'opportunité du marché en ajustant rapidement le produit et les stratégies de vente pour répondre à la demande croissante d'achats en ligne. En attendant, Joyoung s'engage à offrir la meilleure expérience d'achat hors ligne dans ses magasins traditionnels. La société a continué à développer ses canaux de vente au détail hors ligne dans les centres commerciaux de Chine, la consommation hors ligne ayant connu une reprise rapide après la maîtrise de l'épidémie de COVID-19.

Joyoung a continué à s'engager activement dans le développement de l'internet mobile 5G. Consciente des tendances en matière d'achats en ligne, la société s'efforce également de réaliser une transformation numérique complète en intégrant le commerce électronique social, la diffusion en direct en ligne, et la vente au détail en ligne et hors ligne dans ses activités.

Pour répondre à la demande diversifiée des clients en matière de produits à haute valeur ajoutée, de haute qualité, de bon design et de caractéristiques intelligentes, la société a ajusté sa stratégie de produits en développant la « série SKY », notamment la machine à lait de soja à paroi cellulaire autonettoyante de la série K, le mélangeur à grande vitesse à paroi cellulaire autonettoyante de la série Y et le cuiseur à riz sans revêtement intérieur de la série S.

Grâce à cette approche, la société a pu consolider davantage sa part de marché dans les catégories principales. Pour attirer les consommateurs issus d'une population plus jeune, la société a établi de multiples collaborations croisées en s'associant avec Line Friends, Pokemon, Hello Kitty, Heytea et Doraemon, pour créer un large éventail de petits appareils de cuisine mignons et à la mode, avec des thèmes différents.

Pour le prochain festival de shopping « Double 11 », la société collaborera avec Tmall, un site de commerce électronique de premier plan appartenant au groupe Alibaba, pour lancer une campagne en ligne au cours de laquelle l'ambassadeur de la marque, Deng Lun, apportera de nombreuses surprises aux clients, notamment la série SKY de Joyoung et de nombreux autres petits appareils ménagers. Le lancement des produits aura lieu au Westlake, où les clients auront l'occasion de rencontrer et de dîner en tête-à-tête avec un « Deng Lun holographique ».

