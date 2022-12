Le rapport de référence de l'EDM Council détaille l'ascension stratégique des directeurs des données

Une étude biennale révèle le rôle grandissant du CDO et l'essor de la gestion des données dans les industries du monde entier

NEW YORK, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- EDM Council, une association commerciale intersectorielle pour la gestion et l'analyse des données, a publié son rapport de référence mondial sur la gestion des données 2023 qui souligne l'importance des directeurs des données dans l'ensemble des secteurs et l'essor de la gestion des données comme discipline officielle au sein des organisations.

Les données du rapport de référence 2023 ont révélé l'importance stratégique croissante des directeurs des données et de la pratique de la gestion de données, et plus particulièrement :

65 % des répondants ont déclaré que leur entreprise avait officiellement nommé un directeur des données ou un cadre responsable des données, contre 60 % en 2020.

86 % des CDO du secteur financier rendent compte à la haute direction, contre contre 72 % en 2020.

80 % des cadres des marchés non financiers rendent compte à la haute direction, et 20 % d'entre eux rendent directement compte au directeur général.

« Cela fait plus de 30 ans que je suis cadre responsable des données, et le champ des responsabilités s'est considérablement étendu, particulièrement ces dernières années, a déclaré John Bottega, président d'EDM Council. Le rapport de référence de cette année montre que les cadres responsables des données, et la fonction de gestion des données dans son ensemble, jouent un rôle stratégique beaucoup plus important, car ils aident à définir non seulement la vision de leur entreprise en matière de gestion des données, mais aussi son orientation en matière d'analyse, d'intelligence artificielle/apprentissage automatique, d'ESG et de données sur la durabilité. »

Cette quatrième édition du rapport de référence a vu la participation globale multipliée par trois, et enregistré des réponses provenant d'un plus grand nombre de secteurs, avec 58 % des réponses issues d'entreprises non financières, soit une augmentation de 27 % par rapport au sondage de 2020. Les études du rapport de référence utilisent le modèle DCAM (Data Management Capability Assessment Model), qui décrit les meilleures pratiques à appliquer pour les programmes de données, comme cadre d'évaluation de la façon dont la profession dans son ensemble a fait progresser son programme de gestion des données.

Les participants au sondage indiquent que 80 % disposent de programmes de gouvernance des données en cours d'établissement ou déjà établis. Le rapport souligne également le rôle essentiel d'une gestion responsable et éthique des données du public, mais la nécessité d'une amélioration, puisque seuls 62 % des répondants ont signalé l'établissement ou la progression de programmes de gouvernance analytique des données durables, bien que cela ait augmenté par rapport aux 51 % de 2020. Le thème de la maîtrise des données comme élément crucial d'une solide culture axée sur les données est également représenté dans l'analyse comme un facteur clé du succès global d'une entreprise. Téléchargez le rapport de référence.

