Le rapport sur le développement écologique et à faible émission de carbone de State Grid a été publié au pavillon chinois de la COP 27 de la CCNUCC

PÉKIN, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 9 novembre 2022, l'événement parallèle « Réduire la pollution et les émissions de carbone par une promotion coordonnée du développement de l'énergie verte, et une coopération dans la lutte contre le changement climatique mondial », co-organisé par l'Académie chinoise de recherche en sciences environnementales et la Fédération chinoise d'économie industrielle et organisé par Carbon Will (Beijing) Consulting Co., Ltd. s'est tenu avec succès dans le pavillon chinois de la 27e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Le rapport sur le développement vert et à faible émission de carbone de State Grid (State Grid Green and Low-carbon Development Report) a été publié avec succès lors de l'événement parallèle, démontrant l'efficacité et la contribution de State Grid Corporation of China à la communauté internationale en réponse au changement climatique mondial.

State Grid Green and Low-carbon Development Report

Ces dernières années, State Grid a mis en œuvre de manière approfondie la nouvelle stratégie de sécurité énergétique « Quatre révolutions et une coopération », en se concentrant sur l'accélération de l'écologisation du mode de développement. L'entreprise s'emploie activement à atteindre le pic de carbone et la neutralité carbone, en insistant sur le fait que le développement propre et à faible émission de carbone est la direction à suivre, que la garantie de l'approvisionnement énergétique est le fondement du développement, que la sécurité énergétique est la clé du développement, que l'indépendance énergétique est le fondement du développement, que l'innovation énergétique est la force motrice du développement, que les économies d'énergie et l'amélioration de l'efficacité doivent promouvoir le développement, et s'efforce d'être le promoteur, le pionnier et le leader de la transformation énergétique propre et à faible émission de carbone. State Grid a accompli des progrès remarquables dans la promotion de la transformation de l'énergie verte et la lutte contre le changement climatique.

Le State Grid Green and Low-carbon Development Report est divisé en quatre thèmes : accélérer l'écologisation du mode de développement, promouvoir davantage la prévention et le contrôle de la pollution environnementale, améliorer la diversité, la stabilité et la durabilité de l'écosystème, et promouvoir activement et régulièrement le pic de carbone et la neutralité carbone. Au travers de 12 cas de projets typiques, notamment « Ingénierie flexible à courant continu de Zhangbei, laissons le vent de Zhangbei éclairer les lumières de Pékin », « Réaliser des bâtiments à énergie zéro et aider à la construction d'une ville écologique intelligente », « Protéger le paradis du panda géant et promouvoir la coexistence de l'homme et de la nature », « Micro-réseau intelligent de l'île de Kaishan, créer un modèle d'application d'énergie verte et à faible émission de carbone sur l'île », les actions et les pratiques de la société en matière de développement vert et à faible émission de carbone sont présentées de manière exhaustive.

La 27e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC COP 27) s'est tenue à Sharm el-Sheikh, en Égypte, du 7 novembre au 18 novembre 2022. Guidée par les accords, décisions et engagements pris lors des sessions précédentes, cette session s'efforcera de promouvoir une action mondiale de lutte contre le changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration de l'adaptation économique au changement climatique et le développement d'un financement à faible émission de carbone. L'événement parallèle organisé par le pavillon de la Chine, intitulé « Réduire la pollution et les émissions de carbone par une promotion coordonnée du développement de l'énergie verte, et une coopération dans la lutte contre le changement climatique mondial », vise à montrer au monde les efforts et les réalisations positives de l'industrie chinoise de l'énergie dans la lutte contre le changement climatique mondial, à établir des contacts plus larges avec toutes les parties et à mettre en œuvre conjointement les objectifs mondiaux communs définis dans l'Accord de Paris sur le changement climatique.

Contact : Chenxi Su, +86-13693696473

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1949920/State_Grid_Green_Low_carbon_Development_Report.jpg

SOURCE Carbon Will (Beijing) Consulting Co., Ltd.