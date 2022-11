Le rapport sur l'investissement responsable 2022 d'Investments PSP témoigne d'un élan continu en matière d'engagements sur le changement climatique, d'intégration des données et de propriété active

Faits saillants :

L'exposition aux actifs verts a augmenté de 6,2 milliards de dollars pour atteindre 46,5 milliards de dollars, en partie grâce à de nouveaux investissements axés sur le climat

Des entreprises représentant 42 % de l'empreinte carbone de notre portefeuille communiquent désormais des données sur les GES, soit une augmentation de 14 % de la couverture des données par rapport à l'année dernière

Divulgations sur le climat fondées sur les principales recommandations du groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat

Nous nous sommes engagés auprès de 811 sociétés cotées en bourse sur des enjeux ESG clés et avons voté lors de 5 837 assemblées d'actionnaires sur 58 678 résolutions, 21 % des votes étant contre la direction principalement en ce qui concerne la composition du conseil d'administration

MONTRÉAL, 12 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) publie aujourd'hui son rapport annuel sur l'investissement responsable, qui décrit comment l'organisation cherche à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) importants dans ses pratiques d'investissement. Les rapports connexes comprennent également les divulgations financières liées au climat d'Investissements PSP, fondées sur les recommandations du groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (TCFD).

« Compte tenu de notre horizon à long terme, les facteurs de durabilité sont inextricablement liés à notre capacité à atteindre nos objectifs d'investissement », a déclaré Deborah Orida, présidente-directrice générale d'Investissements PSP. « Je me réjouis à l'idée de travailler avec des collègues de notre organisation pour approfondir et mettre à profit notre expertise en matière de durabilité afin de prendre les décisions d'investissement les plus éclairées pour les cotisants et les bénéficiaires des régimes de retraite que nous soutenons. »

Le Rapport sur l'investissement responsable 2022 présente des mises à jour sur la feuille de route inaugurale de la stratégie pour le climat d'Investissements PSP, y compris les principales réalisations et les priorités à venir. L'approche d'Investissements PSP en matière de changement climatique continue de se renforcer et d'évoluer, cherchant à devenir de plus en plus axée sur les données, liée à la création de valeur au niveau des actifs et axée sur la technologie dans nos flux de travail de diligence raisonnable et d'engagement.

« Alors que le monde est aux prises avec la pandémie persistante, la pression croissante des changements climatiques et d'autres forces perturbatrices qui se recoupent de façon critique avec la géopolitique et qui ont une incidence sur la société et l'économie, nous croyons qu'il est plus important que jamais de tenir compte des facteurs de risque et des opportunités ESG importantes dans notre prise de décisions, » a déclaré Eduard van Gelderen, vice-président principal et directeur des investissements chez Investments PSP.

Parmi les étapes importantes atteintes au cours de l'exercice 2022 :

Stratégie climatique

Lancement d'une stratégie climatique qui fixe des objectifs de réduction des émissions dans l'ensemble des portefeuilles d'investissement qui, selon nous, sont ambitieux, mais réalisables. Grâce à ses efforts d'investissement et d'engagement, Investissements PSP vise à réduire l'intensité des émissions de GES du portefeuille de 20 %-25 % d'ici 2026, par rapport au niveau de référence de 2021.

Publication d'un cadre détaillé sur les obligations vertes et émission d'une obligation verte de 1,0 milliard de dollars canadiens, la toute première émission de ce type pour PSP, afin de financer des projets climatiques et environnementaux spécifiques et de répondre à la demande croissante des investisseurs pour des produits durables. Le cadre a reçu la note environnementale de « vert moyen » et la note de gouvernance la plus élevée possible, soit « excellent » de la part de CICERO Shades of Green .

Nous avons développé une taxonomie des actifs verts sur mesure pour mieux évaluer l'exposition du portefeuille à différents types d'investissements liés au climat et pour soutenir la transition vers des émissions mondiales net zéro d'ici 2050. La taxonomie est un cadre quantitatif et qualitatif qui repose sur l'intensité en carbone des sociétés détenues et sur une évaluation de la crédibilité de leurs plans de transition.

Divulgation améliorée de la façon dont Investissements PSP gère les risques financiers liés au changement climatique et réagit aux opportunités, en fonction des recommandations du TCFD. Pour la première fois, Investissements PSP divulgue une mesure des émissions financée par le portefeuille, en s'appuyant sur les conseils du Partenariat pour la comptabilité financière du carbone (PCAF) et en s'inspirant des innovations émergentes et des meilleures pratiques.

Une approche axée sur les données

Nous avons mis au point le score composite ESG, un système de notation exclusif conçu pour permettre l'évaluation quantitative et le suivi des performances d'une société [du portefeuille] sur les principales considérations ESG.

Augmentation significative des données sur les GES déclarées par les sociétés du portefeuille d'Investissements PSP, ce qui était essentiel pour élaborer la stratégie climatique et fixer des objectifs de réduction des émissions.

Introduction d'indicateurs clés de performance ESG pour l'ensemble du fonds afin de suivre les progrès dans les domaines du changement climatique, de la diversité et de l'inclusion, de l'éthique des affaires, de la cybersécurité et de la confidentialité des données et de la gestion du capital humain.

Création de valeur par la propriété active

Nous nous sommes engagés auprès de 811 sociétés cotées en bourse sur des enjeux ESG clés afin d'encourager les pratiques commerciales responsables. Parmi les différents engagements, 346 avaient des objectifs liés au climat.

Nous avons voté lors de 5 837 assemblées d'actionnaires sur 58 678 résolutions. Environ 21 % des votes étaient contre la direction, principalement liés à la diversité du conseil d'administration.

Nous avons réalisé 14 évaluations de la cybersécurité des sociétés du portefeuille d'Investissements PSP afin de les aider à se protéger contre les risques liés à la cybersécurité.

« En tant qu'investisseur à long terme, nous pensons que la promotion de la durabilité ajoute de la valeur à nos investissements. Nous travaillons avec nos partenaires et les sociétés de notre portefeuille pour tenir compte de leurs impacts environnementaux et sociaux dans la gestion de ces investissements », a déclaré Herman Bril, directeur général et chef de l'investissement responsable chez Investments PSP. « En saisissant activement cette opportunité, nous pensons pouvoir soutenir la réalisation de notre mandat. »

Pour lire les rapports sur l'investissement responsable 2022 d'Investissements PSP et du TCFD, visitez notre site Web ici.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 230,5 milliards de dollars au 31 mars 2022. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créé en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site investpsp.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

