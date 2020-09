Le rapport Trust 2020 de Synack identifie les secteurs les mieux équipés pour résister à des cyberattaques paralysantes

Les services gouvernementaux et financiers ont obtenu des résultats supérieurs de 15 % et 11 %, respectivement, comparé à ceux de toutes les autres industries en 2020. Les agences gouvernementales occupent la tête de liste. Ceci est dû en partie à la réduction du temps nécessaire à résolutions des problèmes de vulnérabilité exploitable de 73 pour cent.

Tout au long de l'année, les deux secteurs ont fait face à des défis sans précédent à cause de la pandémie mondiale de la COVID-19. Cependant ils ont maintenu en engagement à tester la sécurité de manière approfondie et continue, ce qui a réduit le risque des cyberattaques.

« C'est une période extrêmement difficile pour toutes les organisations avec les incertitudes actuelles. Les violations de données sont la dernière chose dont ils ont besoin en ce moment. C'est pourquoi il est plus que capital d'identifier et de corriger rapidement les vulnérabilités potentiellement dévastatrices avant qu'elles ne causent des dommages irréparables », a déclaré Jay Kaplan, PDG et co-fondateur de Synack. « Si la sécurité n'est pas une priorité, la confiance peut être perdu immédiatement ».

Le rapport Trust de 2020 s'appuie sur les données du système breveté Attacker Resistance Score (ARS)™, qui a exploité des informations obtenus directement par des tests effectués sur la plateforme de sécurité Synack de 2019 à juillet 2020 - tout au long de la période de réaction à la COVID-19. Synack calcule une mesure ARS unique entre 0 et 100 pour chaque actif, évaluation et organisation qu'il teste. Le calcul tient compte du coût de l'agresseur, de la gravité des résultats et de l'efficacité des mesures correctives. Plus l'ARS est élevé, plus les actifs sont protégés contre les attaques.

« Le rapport 2020 de Synack Trust est une lecture indispensable pour tous ceux qui ont déjà été sollicités par leur C-Suite, leur PDG ou leur conseil d'administration : « Puis-je faire confiance à nos systèmes numériques ? Et comment nous comparons-nous aux autres entreprises ?», a écrit Michael Coden, Global Leader Cybersecurity Practice, BCG Platinion, Boston Consulting Group, dans sa présentation du rapport Trust 2020. « Le rapport indique clairement que les entreprises qui survivent à la protection continue contre les cyberattaques sont celles qui testent fréquemment le plus grand nombre possible de leurs actifs numériques avec la profondeur et l'étendue appropriées au niveau critique de cet actif ».

Les principales conclusions du rapport Trust 2020 sont les suivantes :

Le secteur public a obtenu 61 - la meilleure note

Le chaos de 2020 a apporté de nouvelles difficultés à de nombreux organes gouvernementaux. Mais, la sécurité n'en a pas nécessairement souffert, car de nombreux organismes sont devenus plus innovants et plus agiles. Leur capacité à remédier rapidement aux vulnérabilités a permis d'obtenir la première place du classement de cette année.

Les services financiers ont obtenu un score de 59 malgré les perturbations de la COVID-19

Les services financiers se sont rapidement adaptés pendant la pandémie pour permettre aux employés de s'accommoder à leurs nouvelles réalités de travail à distance et que les clients puissent continuer à faire des affaires. Les tests de sécurité continus ont joué un rôle important dans l'ARS du secteur.

Les soins de santé et les sciences de la vie ont obtenu un score de 56, malgré les défis de la pandémie

L'urgence du développement des applications pour surmonter la pandémie de COVID-19 a entraîné de graves problèmes de cybersécurité dans le secteur des soins de santé et des sciences de la vie. Malgré ces problèmes, le secteur a obtenu la troisième meilleure moyenne, car les organismes de recherche et de fabrication sont restés vigilants et ont continuellement testé les actifs numériques.

La gravité des vulnérabilités constatées sur la plate-forme Synack augmente

Vingt-huit pour cent des vulnérabilités découvertes par la Synack Red Team, la communauté de pirates éthiques travaillant sur la plateforme Synack, étaient élevées, très élevées ou critiques. Synack est le leader du secteur en matière de détection des vulnérabilités les plus critiques et les plus dangereuses des actifs et des applications numériques des clients. Il donne à ces derniers l'aperçu nécessaire pour la prévention des attaques.

Les scores ARS augmentent de 23 % par rapport aux tests continus

Pour les organisations qui publient régulièrement le code mis à jour ou développent de nouvelles applications, l'analyse de sécurité ponctuelle ne permettra pas de détecter des vulnérabilités potentiellement catastrophiques. Une approche permanente des tests permet de s'assurer que les vulnérabilités sont identifiées et corrigées rapidement. Elle se traduit par une métrique ARS plus élevée.

Le rapport complet Trust 2020 de Synack explore la métrique ARS de tous les secteurs du monde. Visitez www.synack.com pour télécharger gratuitement le rapport et voir comment les marques les plus sûres au monde mesurent leur risque.

A propos de Synack :

Synack est la plateforme de test de sécurité la plus fiable du monde. Ses tests de pénétration sont réalisés par les pirates éthiques les plus compétents et les plus fiables au monde et sont complétés par une technologie basée sur l'intelligence artificielle pour offrir aux clients le meilleur de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle. Basée dans la Silicon Valley et avec des agences dans le monde entier, Synack protège les banques mondiales, les agences fédérales, les actifs classés par le DoD et plus de 1 000 milliards de dollars de revenus de Fortune 500. Synack qui a été quatre fois l'entreprise Disruptor 50 de CNBC, a été fondé en 2013 par Jay Kaplan, PDG, et Mark Kuhr, CTO, anciens experts en sécurité de la NSA.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.synack.com.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=SptvHxGjobU

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1279561/Synack_image.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1279643/Synack_2020_Trust_Report.pdf?p=original

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/838158/Synack_Logo.jpg

Related Links

http://www.synack.com



SOURCE Synack