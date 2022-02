Le restaurant Heavenly Jin du J Hotel Shanghai Tower bat le record du GUINNESS WORLD RECORDS™ du « restaurant le plus haut du monde »

Situé au 120 e étage de la tour de Shanghai, à une altitude impressionnante de 556,36 m, Heavenly Jin est désormais le restaurant le plus haut du monde, avec une vue imprenable sur l'horizon de Shanghai comme décor pour accompagner sa cuisine internationale unique. Le restaurant associe des éléments de la cuisine européenne, japonaise et chinoise pour donner un nouveau souffle aux plats traditionnels qu'il propose au déjeuner, au goûter et au dîner.

Au cours d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Heavenly Jin, Maggie Luo, juge des records Guinness, a validé les résultats, déclaré la tentative de GUINNESS WORLD RECORDS™ réussie et délivré un certificat au restaurant Heavenly Jin. Les invités, le personnel et l'équipe du restaurant ont été témoins de ce moment exceptionnel et ont savouré cette atmosphère palpitante lors de la remise d'une plaque le qualifiant de « restaurant le plus haut du monde ».

« C'est un immense plaisir d'assister au succès de Heavenly Jin, qui a battu le titre du GUINNESS WORLD RECORDS™ et est devenu le dernier détenteur du record du « restaurant le plus haut du monde », ce qui revêt une très grande importance pour nous. La hauteur à laquelle se situe le restaurant prouve également le dévouement des équipes de gestion et d'exploitation de Heavenly Jin. Depuis son ouverture, les clients ont salué le restaurant pour la qualité de son service et de l'expérience culinaire qu'il fournit. Nous accueillons des invités et des amis du monde entier pour une expérience de première classe au-dessus des nuages », a déclaré Jenny Zhang, directrice générale du J Hotel Shanghai Tower.

Heavenly Jin ne se contente pas de dominer par sa hauteur, mais incarne également les idéaux ambitieux de la marque. L'exploitation d'un restaurant de première qualité à 556 mètres de hauteur, l'utilisation de gaz, le transport des ingrédients, la fraîcheur des aliments, la coordination de la préparation et la coopération des chefs cuisiniers et des équipes de service, etc. sont autant de défis majeurs que relève avec succès Heavenly Jin. Grâce aux efforts inlassables de la direction du J Hotel Shanghai Tower et de l'équipe de restauration, Heavenly Jin a réalisé des progrès et des innovations constants depuis son ouverture et propose à ses clients une expérience gastronomique et un service de haute qualité. Les chefs et le personnel vont continuer à viser de nouveaux sommets en matière de qualité et de créativité.

À propos d'Heavenly Jin

Au 120e étage de la tour de Shanghai, à 556 mètres au-dessus du sol, les clients sont accueillis par une fresque murale complexe de 30 mètres de long incrustée de mosaïques italiennes, représentant une scène de l'ancienne route de la soie. Les murs vitrés du restaurant brillent comme un lustre de cristal à la lumière du soleil. La cuisine ouverte sert de scène aux chefs cuisiniers d'Heavenly Jin, depuis laquelle ils dévoilent leur savoir-faire, offrant ainsi aux clients une expérience visuelle fascinante pendant qu'ils dégustent leurs plats. Outre une cuisine internationale unique, les clients du Heavenly Jin peuvent également admirer des vues panoramiques de Shanghai à travers d'immenses fenêtres.

Véritable restaurant fusion, le Heavenly Jin propose un large éventail de plats. Les chefs cuisiniers occidentaux, chinois et japonais travaillent en étroite collaboration pour créer des menus fusion uniques au-dessus des nuages.

Le Heavenly Jin propose également le goûter typique du J Hotel Shanghai Tower. Grâce à ses ingrédients frais locaux et de saison et beaucoup de créativité, le restaurant propose à ses clients une expérience détente exclusive tout en leur offrant une vue exceptionnelle.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site Web de l'hôtel : www.jhotel-shanghai.com

