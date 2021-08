Le rêve Californien : La Battista prend la route pour ses débuts en action aux États-Unis

Les débuts de la Battista de série permettront aux clients américains de découvrir pour la première fois ses performances de 1 900 ch et d'admirer sa remarquable carrosserie en fibre de carbone noire apparente. Elle a été fabriquée avec soin dans l'atelier de fabrication d'Automobili Pininfarina à Cambiano, en Italie, et créée dans le cadre du programme de personnalisation sur mesure récemment annoncé.

La carrosserie apparente et les jantes Impulso en alliage d'aluminium minutieusement polies sont complétées par un intérieur sur mesure comprenant des sièges Pilota en option garnis en cuir noir durable et en Alcantara Iconica Blu capitonné, et décorés de coutures contrastées Iconica Blu, ainsi que par un Pack d'ornements intérieurs en aluminium brossé anodisé noir.

Paolo Dellachà, directeur des produits et de l'ingénierie chez Automobili Pininfarina, a déclaré : « La Battista offrira une expérience grisante sur route comme sur circuit, en ville comme sur les routes dégagées. La présence sur les autoroutes californiennes du premier exemplaire de série de notre hyper-GT 100 % électrique marque le début d'un nouveau chapitre important de son développement. Il s'agit d'une étape importante et d'un moment extrêmement gratifiant alors que nous sommes impatients de livrer nos premiers clients, plus tard cette année. »

La Monterey Car Week sera aussi le théâtre de la première américaine de l'exclusive Battista Anniversario. Avec sa production limitée à cinq exemplaires dans le monde, elle est l'incarnation suprême du design Pininfarina grâce à des améliorations aérodynamiques et des détails sur mesure qui lui confèrent une personnalité remarquablement vivante.

La présence des deux véhicules à la Monterey Car Week permet aux clients de découvrir pour la première fois la Battista de 1 900 ch, à la fois sur les routes et sur la pelouse du Quail. Au Pebble Beach Concours d'Elegance, l'hyper-GT 100 % électrique sera exposée aux côtés d'une sélection exclusive de designs Pininfarina classiques issus des 91 années d'histoire de l'entreprise.

PREMIER APERÇU DU SON DE LA BATTISTA

L'arrivée du premier exemplaire de série permet également aux clients d'entendre la Battista pour la première fois, présentant l'ambiance sonore unique que nous développons pour la première hyper-GT 100 % électrique du monde. Ce son exclusif est travaillé afin de créer de l'émotion chez les occupants comme chez les curieux, pour que la Battista offre une expérience enivrante pour tous les sens.

Suivant la philosophie « Pure Sound » d'Automobili Pininfarina, l'ambiance sonore repose sur une fréquence centrale de 54 Hz. Cette fréquence organique est un multiple de 432 Hz, qui est nommé le « diapason de Verdi », conçu par le célèbre compositeur italien Giuseppe Verdi. Cette signature sonore distinctive est conçue pour la voiture de sport italienne homologuée pour la route la plus puissante jamais produite.

René Wollmann, directeur de la plate-forme produit pour les voitures de sport chez Automobili Pininfarina, a déclaré : « Le lien qui unit chaque conducteur à sa voiture repose sur les émotions. Le son de la Battista alimentera cette connexion, non pas en reproduisant le son familier d'une voiture, mais en créant un son capable de propager la beauté du design intérieur et extérieur de la Battista. Ainsi, la Battista impressionnera par sa beauté esthétique et ses performances, mais aussi par une nouvelle dimension émotionnelle accentuée par le son. Nous attendons avec impatience les commentaires de nos clients aux États-Unis alors que nous peaufinons l'expérience sonore de la Battista. »

Selon la théorie musicale, la fréquence de 432 Hz est mathématiquement cohérente avec l'univers. La musique réglée sur 432 Hz offrirait un son pur, en accord avec le design pur de la Battista, tout en étant plus claire et plus agréable pour les oreilles. Parmi les multiples de 432 Hz, les ingénieurs d'Automobili Pininfarina ont choisi une fréquence centrale de 54 Hz pour la Battista afin de proposer une signature sonore distinctive et reconnaissable qui produira le type d'émotions que les clients attendent d'une hyper-GT de 1 900 ch.

À partir de ce point de départ, la fréquence augmentera par multiples de 54 Hz et de nouvelles couches sonores s'ajouteront à mesure que le véhicule accélèrera. L'acoustique incroyablement réactive reflétera les performances 100 % électrique de la Battista en alliant des basses profondes pour créer un son signature.

La Battista d'Automobili Pininfarina porte le nom de Battista « Pinin » Farina, le fondateur de la Carrozzeria Pininfarina, une entreprise de carrosserie créée en 1930. L'hyper-GT concrétise le rêve de Battista « Pinin » Farina qui voulait qu'une voiture porte le nom de Pininfarina. Les premiers véhicules seront livrés aux clients dans le courant de cette année.

NOTES DE LA RÉDACTION

LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA

La Battista sera la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie, et offrira un niveau de performance jamais atteint à ce jour par une voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 300 Nm, la Battista alliera le meilleur de l'ingénierie et des technologies dans une voiture zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista alimentera quatre moteurs électriques – un dans chaque roue – avec une autonomie WLTP simulée de plus de 500 km (310 miles) pour une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués individuellement à la main dans l'atelier Pininfarina SpA à Cambiano, en Italie.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne. Son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés venus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, développés et fabriqués à la main en Italie, l'hyper-GT Battista et tous les futurs modèles seront vendus et entretenus sous la marque Pininfarina dans tous les principaux marchés mondiaux. La nouvelle société entend devenir le constructeur automobile de luxe le plus durable au monde.

La société est un investissement à cent pour cent de Mahindra & Mahindra Ltd. Elle a été nommée Automobili Pininfarina suite à la signature d'un accord de licence de marque entre Pininfarina S.p.A. et Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. apportera son soutien essentiel au design et à la production grâce à ses 90 ans d'expérience dans la production des voitures parmi les plus emblématiques du monde.

