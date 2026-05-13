Le RLC Fashion Summit 2026 à Milan réunit les grands noms de la mode mondiale alors que l'industrie réévalue ses modèles de croissance

Brunello Cucinelli, Prada Group, Selfridges Group, Saks Global sont parmi les participants confirmés au Four Seasons Hotel Milano

MILAN, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 2026 RLC Fashion Summit de Milan réunit un groupe de leaders mondiaux de la mode et du luxe, sur invitation uniquement, les 3 et 4 juin au Four Seasons Hotel Milano. Parmi les conférenciers confirmés figurent Luca Lisandroni, CEO de Brunello Cucinelli ; André Maeder, CEO de Selfridges Group et Lana Todorovich, directrice des marques mondiales de Saks Global.

RLC Fashion Summit

Parmi les autres participants figurent Silvio Campara, CEO de Golden Goose ; Antonio De Matteis, CEO de Kiton ; Stefano Canali, CEO de Canali Group ; Andrea Bonini, directeur financier du groupe Prada ; Francesco Pascalizzi, partner et coresponsable des produits grand public chez Permira ; et Alison Rehill-Erguven, CEO de Cenomi Centers. Cette réunion rassemble un groupe international de décideurs de haut niveau représentant des marques, des plateformes de vente au détail, des sociétés d'investissement et des opérateurs immobiliers.

Le Fashion Summit de Milan est l'occasion pour les entreprises du secteur de réévaluer leurs stratégies de croissance en Europe, au Moyen-Orient, en Chine, en Asie du Sud-Est et en Amérique, tout en faisant face à la pression sur les marges et à l'intégration de l'IA dans le design, le merchandising et la distribution. Les cadres supérieurs s'engagent directement alors que les modèles d'exploitation, l'affectation des capitaux et les priorités régionales continuent de changer dans l'industrie mondiale de la mode.

Le programme comprend un dîner VIP et le RLC Honors le 3 juin et un sommet d'une journée le 4 juin, qui abordera quatre thèmes : la nouvelle géographie de la croissance, la réinvention du désir, la nouvelle économie du luxe et l'IA et les frontières de l'innovation.

« La géographie et la manière dont l'industrie mondiale de la mode se développe sont maintenant déterminées sur de multiples marchés, avec une stratégie, un capital et une exécution de plus en plus fragmentés et distribués », déclare Panos Linardos, président du conseil de RLC Global Forum. « RLC réunit les personnes et les institutions qui façonnent l'avenir du secteur. »

À propos de RLC Global Forum

RLC Global Forum est une plateforme de niveau CEO qui réunit les responsables de la marque et du commerce de détail, les innovateurs et les décideurs politiques pour faire avancer le dialogue stratégique dans les secteurs du commerce de détail et en contact direct avec les consommateurs. Grâce à son portefeuille de réunions de haut niveau, notamment le RLC Annual Forum à Riyad, le RLC Fashion Summit à Milan et le RLC CEO Summit à New York, la plateforme met en relation les décideurs de tous les marchés et de toutes les disciplines afin de définir l'orientation future du commerce de détail mondial. Le RLC Fashion Summit est l'événement phare du RLC pour les industries mondiales de la mode et du luxe.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2979148/RLC_Fashion_Summit.jpg