Le RMI introduit des voies innovantes au niveau des districts pour soutenir la neutralité carbone

PEKIN, 18 février 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le RMI (l'organisation anciennement connue sous le nom de Rocky Mountain Institute) a publié un nouveau rapport intitulé Zero-Carbon Targeted Integrated Energy Planning: An Innovative District-level Pathway to Support Carbon-Neutrality by 2060. Le rapport présente la nouvelle approche de la planification énergétique intégrée (integrated energy planning, IEP) ciblée sur le zéro carbone et propose un ensemble de cadres théoriques, de méthodologies et de scénarios d'application pour la planification au niveau des districts de nouvelles zones de développement urbain avec des objectifs zéro carbone.

Après l'annonce récente par la Chine de son objectif de neutralité carbone à l'horizon 2060, les nouvelles zones de développement urbain ont besoin de moyens innovants pour organiser la planification et contribuer à l'objectif national. La planification et la mise en œuvre d'un développement sans carbone est une tendance mondiale de premier plan, mais elle constitue également un défi, car la Chine manque de compréhension et de savoir-faire en ce qui concerne les voies à suivre et les actions concrètes à adopter. L'approche de l'IEP ciblant le zéro carbone proposée par le RMI comble cette lacune et fournit une méthodologie innovante pour la construction, l'exploitation et la gestion de systèmes énergétiques urbains dans le contexte de la neutralité carbone.

L'approche de l'IEP ciblant le zéro carbone vise à construire des systèmes énergétiques propres, efficaces et fiables par le biais d'un processus d'intégration des investissements énergétiques et des ressources technologiques énergétiques. Par rapport à la planification traditionnelle de l'électricité/du chauffage/de la climatisation au niveau du district, l'IEP ciblée zéro carbone fixe comme objectif global celui du zéro carbone et crée des synergies interdisciplinaires, qui peuvent améliorer considérablement l'efficacité énergétique urbaine et réduire les émissions de carbone. La nouvelle approche fournit également des feuilles de route réalisables pour que les districts contribuent aux stratégies de neutralité carbone.

L'utilisation de l'IEP ciblant le zéro carbone dans les nouvelles zones de développement urbain pourrait libérer tout le potentiel d'atténuation des émissions de carbone, contribuant ainsi à l'objectif de la Chine de plafonner les émissions de CO 2 d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. L'analyse de ce rapport montre que si toutes les nouvelles zones de développement urbain en Chine adoptent la méthodologie de l'IEP ciblant le zéro carbone, cela pourrait contribuer à au moins 15 % des réductions totales d'émissions requises par l'objectif de neutralité carbone du pays.

Pour lire le rapport complet, visitez le site web du RMI à l'adresse suivante : https://rmi.org/insight/zero-carbon-targeted-integrated-energy-planning/

