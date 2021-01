Le RMI, la Commission de transition énergétique, We Mean Business et le Forum économique mondial lancent conjointement Mission Possible Partnership pour aider à la transformation de l'industrie lourde et des transports

GENÈVE, 27 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Le Mission Possible Partnership (MPP), lancé aujourd'hui dans le cadre de l'Agenda de Davos, est une nouvelle coalition formée par la Commission de transition énergétique, le Rocky Mountain Institute, la coalition We Mean Business et le Forum économique mondial. Soutenu par le financement du Bezos Earth Fund, de Bloomberg Philanthropies et de Breakthrough Energy, le MPP accélérera la décarbonisation des industries qui représentent 30 % des émissions mondiales.

Le MPP s'appuie sur le succès de la plate-forme Mission Possible, lancée lors du sommet sur l'action climatique du secrétaire général des Nations unies en 2019 et qui est passée de 30 à 400 entreprises en 2019. Toutes ces entreprises s'engagent à travailler sur des actions concrètes pour un avenir sans pollution.

Le MPP est centré sur l'idée que l'accord de Paris ne permettra pas à lui seul de générer les solutions nécessaires à la transition des chaînes d'approvisionnement et des processus industriels mondiaux. Les stratégies centrées sur les pays doivent être complétées par l'action des industries mondiales. Le MPP aidera à mobiliser des ressources, à s'aligner sur un plus grand nombre d'organisations et à accélérer la course au zéro.

« Le nombre d'engagements des pays à atteindre des objectifs d'émissions nettes zéro d'ici 2050 a augmenté en 2020 et est significatif », a déclaré Christoph Wolff, responsable de la mobilité au Forum économique mondial. « La coopération entre les secteurs public et privé des transports et de l'industrie lourde est cruciale pour la prochaine phrase d'action. Le lancement du Mission Possible Partnership dans le cadre de l'Agenda de Davos va accélérer ces efforts dans la perspective de la COP26 en novembre. »

Le MPP est soutenu par le Center for Climate-Aligned Finance, Ceres, les « champions du climat » de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, le Forum maritime mondial, SYSTEMIQ, l'Initiative financière du Programme des Nations unies pour l'environnement et le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable. L'Agence internationale de l'énergie fournira des orientations et des contributions sur divers aspects du travail du MPP, notamment l'engagement avec les gouvernements et la modélisation énergétique.

Fin 2021, le partenariat visera à mettre en évidence les progrès réalisés grâce à des accords « net-zero » dans les secteurs du transport maritime, de l'aviation et de l'acier. D'ici trois ans, elle prévoit d'aider les entreprises à conclure des accords sur l'action climatique dans ces secteurs ainsi que dans ceux du camionnage, des produits chimiques, du ciment et de l'aluminium. D'ici cinq ans, le partenariat vise à modifier clairement les schémas d'investissement dans ces secteurs et cherchera à conclure des accords d'action climatique nets zéro dans d'autres secteurs.

Pour en savoir plus : https://missionpossiblepartnership.org/

Demandes de renseignements des médias : Alexandra Chin +1 9732620002 [email protected]

