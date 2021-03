Le robot chirurgical pour articulations artificielles CUVIS-joint, développé par CUREXO, reçoit le marquage CE de l'AEE

Au début du mois de mars, le Sakra World Hospital a réalisé avec succès 100 opérations de prothèse totale du genou à l'aide du système de robotique articulaire Meril-CUVIS et effectue actuellement 10 opérations par semaine. En outre, après le Sakra World Hospital, l'hôpital SAI (le deuxième en Inde) est en train de se préparer pour les opérations car CUVIS-joint sera livré.

Grâce au marquage CE, CUREXO pourra étendre son marché en Europe, en Australie et dans certaines régions d'Asie, comme il l'a fait l'année précédente sur les marchés nationaux et indiens. Ils ont pour objectif d'obtenir l'approbation de la FDA afin d'étendre davantage son marché mondial.

Le PDG, Jaejun Lee, a déclaré : « Nous sommes heureux de constater que nous avons été approuvés pour le marquage CE plus tôt que prévu. Nous prévoyons que l'approbation aura lieu au cours du deuxième trimestre de l'année. » Il a poursuivi : « Nous prévoyons de promouvoir des partenariats avec des entreprises médicales et d'implantologie en Europe et de procéder à la signature d'accords. De plus, nous nous attendons à un résultat positif pour notre expansion sur le marché mondial en 2021 grâce à notre approbation précoce. »

À propos de CUREXO

Après l'acquisition de CUREXO par Korea Yakult Co., Ltd. en 2011, la société a commencé à établir un environnement commercial stable et à promouvoir le développement de robots médicaux à part entière. En reprenant la division commerciale des robots médicaux de Hyundai Heavy Industries en 2017, CUREXO s'est assurée un portefeuille diversifié de produits de robots médicaux tels que « CUVIS-jointure », « CUVIS-spine » et « Morning Walk », ainsi qu'une technologie de robot médical inégalée. Grâce à ses propres activités de recherche et de développement, elle a obtenu des licences pour chaque produit robotique et les vend de manière régulière sur les marchés médicaux nationaux et internationaux.

Elle s'est notamment imposée comme une société nationale de robots médicaux en fournissant environ 18 robots médicaux aux marchés médicaux nationaux et étrangers au cours du second semestre 2020, lorsqu'elle a commencé à vendre sérieusement ses propres robots médicaux.

