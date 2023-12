Le routeur gaming Hyperev de GearUP : De 25 ms à 4 ms de ping

MILAN, 18 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le service d'amélioration des jeux en ligne GearUP est ravi d'annoncer les résultats remarquables de sa collaboration avec Exeed Esports à la Milan Games Week en partenariat avec Open Fiber et Grana Padano. Une étape importante a été franchie, non seulement avec le travail acharné et du dévouement des joueurs, mais avec un bond en avant dans le domaine de la technologie d'amélioration des jeux en ligne. GearUP est parvenue à atteindre une connexion Internet constante avec un ping de 4 ms pendant toute la Milan Games Week, quelle que soit l'infrastructure fournie.

Tous ceux qui ont joué à des jeux en ligne savent à quel point il est important d'avoir un ping faible. Une expérience de jeu en temps réel, fluide et dynamique est possible presque n'importe où, comme l'a prouvé GearUP sur son stand lors de l'événement. Testé avec toutes les consoles de jeux disponibles, Hyperev propose une technologie qui rend possible un faible ping même dans les environnements les plus délicats. Les salons tels que la Milan Games Week exigent une connexion fiable, mais sont toujours confrontés à des limites d'approvisionnement en raison du nombre élevé de visiteurs et d'utilisateurs sur les stands bondés. Malgré cela, GearUP est parvenu à réduire le ping, qui a atteint une vitesse éclair de 4 ms, une amélioration significative par rapport à la valeur de référence de 25 ms du salon, offrant ainsi la connexion la plus rapide possible pendant toute la durée de l'événement.

La star de la Milan Games Week a été le routeur de pointe Hyperev, qui est équipé de la technologie révolutionnaire de GearUP et qui est un véritable « game changer » dans tous les sens du terme. Sa configuration simple, son design épuré et sa connexion avec le booster de console font d'Hyperev un indispensable pour les joueurs à la recherche de la meilleure et la plus rapide des connexions possibles. Hyperev et le booster de console GearUP trouvent l'itinéraire optimal vers les serveurs de jeu, ce qui permet d'obtenir les meilleures performances possibles.

Les visiteurs du stand ont également eu la possibilité de prendre des photos, de recevoir des posters, d'obtenir des autographes et de discuter avec certains des créateurs de contenus locaux les plus populaires. Holywood, Riberaribell, Obrun, Virgil, Artor, P1BO, SniperPigna et Dukethesituation utilisent tous GearUp pour jouer et ils étaient présents pour rencontrer la communauté. GearUP a également offert à chaque participant un accès gratuit exclusif de 7 jours à au booster GearUp pour PC ainsi que d'autres cadeaux offerts par Exeed, Open Fiber et Grana Padano.

La zone de jeu de la Milan Games Week a été un centre d'enthousiasme et d'innovation. Les participants ont pu tester directement la puissance du booster GearUp et de Hyperev. En testant ce dernier, les participants ont pu constater à quel point la vitesse Internet peut s'améliorer en temps réel.

Pour en savoir plus sur le booster GearUP, consultez :

Site web : https://www.gearupbooster.com/

Discord : https://discord.gg/bpK4GQExSN

Instagram : https://www.instagram.com/gearup_booster_emea/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2301921/GearUP_Reached_a_Constant_Internet_Connection_4ms_Ping.jpg