Le RU 5G NR Sub-6 GHz du groupe New Kinpo est validé lors de l'O-RAN Global PlugFest 2021

L'O-RAN Global PlugFest qui s'est tenu le [date], organisé par l'O-RAN ALLIANCE, est un événement de test et d'intégration dont le but est de vérifier la conformité, la performance de bout en bout, la sécurité de l'infrastructure, ainsi que l'interopérabilité multi-fournisseurs des équipements de réseau basés sur l'O-RAN, ce qui donne aux opérateurs plus de flexibilité dans le déploiement des réseaux 5G et ouvre des opportunités commerciales pour les solutions O-RAN en boîte blanche.

« Notre démonstration réussie lors de l'événement O-RAN PlugFest est une grande affirmation et un encouragement pour notre équipe technique. Nous ne pouvons réussir tous les tests que grâce à la riche expérience de l'équipe et à son expertise en matière de conception de produits RAN et de réseaux sans fil accumulée dans le passé », a commenté Jesica Pan, directrice marketing du groupe New Kinpo. Outre le premier RU intérieur Sub-6 GHz, New Kinpo Group prévoit également de déployer à l'avenir des RU de type mmWave et extérieur, répondant aux besoins des réseaux privés et publics, ainsi qu'à divers types de cas d'utilisation 5G NR.

Selon Jerry Li, responsable de la ligne de produits large bande du groupe New Kinpo, l'architecture O-RAN offre davantage d'options de produits au marché et réduit les dépenses d'acquisition et d'exploitation des équipements. New Kinpo Group a choisi les processeurs SoC et Digital Front-end (DFE) développés par NXP Semiconductors et Metanoia Communications, et a réussi à développer un produit RU optimisé conforme à O-RAN en tirant parti des avantages des solutions ASIC. Un tel produit peut réduire considérablement la consommation d'énergie du système tout en assurant une efficacité élevée de la RN 5G, et permettre des économies d'énergie et de chaleur résiduelle pour aider les opérateurs ou les intégrateurs de systèmes à réduire les dépenses d'installation et d'exploitation.

Comme l'a encore conclu M. Pan, « le groupe New Kinpo continuera à participer aux événements O-RAN PlugFest à l'avenir, car cela permet de promouvoir les produits 5G NR RU sur le marché mondial. »

