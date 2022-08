Le Rwanda accueille la 11e édition du Forum africain sur le peering et l'interconnexion (AfPIF)

Cet événement annuel sert de plateforme pour l'expansion et le développement de l'internet en Afrique

KIGALI, Rwanda, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Le Rwanda accueille pour la première fois cette année le Forum africain sur le peering et l'interconnexion (AfPIF) à Kigali. Le forum est organisé par l'Internet Society (ISOC) et l'Association africaine des IXP (AFIX) en collaboration avec la Rwanda Internet Community and Technology Alliance (RICTA). L'événement, qui se déroule du 23 au 25 août à l'hôtel Marriott, a réuni des parties prenantes de tout le continent et du monde entier, notamment Meta, Google, Liquid Intelligent Technologies, Microsoft, Internet Initiative Japan Lab et Africa Data Centers, etc.

Cet événement annuel, qui en est à sa 11e édition, sert de plateforme pour l'expansion et le développement de l'internet en Afrique. Il met en relation les fournisseurs d'infrastructures, de services et de contenus afin d'identifier les moyens d'améliorer l'interconnexion des réseaux, de réduire le coût de la connectivité et d'accroître la résilience de l'internet et l'expérience des utilisateurs locaux. Il fournit également aux participants des informations mondiales et régionales pour maximiser les opportunités qui aideront à développer l'infrastructure et les services Internet en Afrique.

L'AfPIF a été créé pour remédier au fait que la majeure partie du trafic Internet local en Afrique est échangée en dehors du continent. L'échange de trafic local par le biais de points d'échange Internet (IXP) réduit les coûts d'accès à l'Internet et les retards sur le réseau et augmente les vitesses d'accès au contenu.

Les points d'échange Internet sont des infrastructures techniques qui permettent de vivre une expérience Internet plus rapide, moins coûteuse et plus fiable en connectant plusieurs réseaux des secteurs privé, public et éducatif pour échanger du trafic Internet. Au lieu d'utiliser des voies de transit internationales coûteuses, le trafic internet est échangé localement et les vitesses d'accès au contenu peuvent ainsi être multipliées par dix.

L'AfPIF de cette année se concentre sur les dynamiques de l'interconnexion d'Internet, la diffusion de contenus et les obstacles au transit tant au niveau local qu'au niveau régional. Le forum de Kigali marque un retour aux rencontres en présentiel, qui avaient été reportées depuis 2020 du fait de la pandémie mondiale de COVID-19.

Citations :

Le secrétaire permanent du ministère des TIC et de l'Innovation du Rwanda, M. Yves Iradukunda a déclaré : « L'accès à l'Internet à haut débit et son utilisation ont un impact profond sur l'amélioration de la prestation de services dans tous les secteurs de notre économie. Aujourd'hui, l'utilisation d'Internet permet d'obtenir de meilleurs résultats en matière d'apprentissage, de soins de santé, de gestion de nos ressources énergétiques et de participation des citoyens à l'action gouvernementale.

Nous sommes donc très heureux d'accueillir cette année le Forum africain sur le peering et l'interconnexion, une rencontre qui permettra de discuter de l'amélioration de l'interconnexion des réseaux au niveau local et dans la région. »

Michuki Mwangi, technologue émérite chez Internet Society a déclaré : « Nous avons fait des progrès remarquables dans la mise en place de nouveaux points d'échange Internet (IXP) tout en soutenant la croissance des points existants. Cependant, nous n'avons pas encore réalisé pleinement l'impact de l'échange du trafic Internet aux 49 IXP répartis dans 35 pays d'Afrique. Pour y parvenir, nous tirons les leçons du rapport intitulé « Moving Toward an Interconnected Africa: The 80/20 Initiative » et mettons l'accent sur l'augmentation du nombre de réseaux locaux, transfrontaliers et internationaux qui se connectent aux IXP. Nous pensons que cela est possible grâce à une collaboration accrue entre les fournisseurs de services Internet, les opérateurs de réseaux mobiles, les fournisseurs de contenu, les réseaux de grandes entreprises et les décideurs. https://www.internetsociety.org/resources/doc/2021/moving-toward-an-interconnected-africa-the-80-20-initiative/ »

Grace Ingabire Mwikarago, directrice générale de la RICTA, a déclaré : « Nous sommes honorés d'accueillir cette conférence unique. L'importance des IXP pour contribuer au développement socio-économique global de l'Afrique ne peut être surestimée, en particulier dans des situations critiques telles que la pandémie de COVID-19. Les IXP permettent l'apprentissage en ligne et le travail à distance dans de telles circonstances. Le courrier électronique, la vidéoconférence, la communication mobile et la messagerie rendent également l'éloignement social plus supportable, dans la mesure où ils aident les gens à s'adapter à la nouvelle donne. Sans ces technologies, des milliers d'entreprises ne seraient pas opérationnelles. »

Kyle Spencer, co-coordinateur de l'Association africaine des IXP, a déclaré : « Le Rwanda est un petit pays enclavé qui a favorisé son développement économique et son indépendance régionale grâce à la combinaison d'une politique de télécommunications progressive et d'un climat des affaires favorable aux investissements. En tant que passerelle clé entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, le Rwanda est un lieu idéal pour discuter des défis et des opportunités que présente notre région. »

Ben Roberts, directeur de la technologie et de l'innovation chez Liquid Intelligent Technologies, a déclaré : « Le peering et les échanges Internet et d'infrastructures numériques sont au cœur de la transformation numérique accélérée observée en Afrique. Il est donc essentiel que les membres de la communauté Internet se retrouvent en présentiel pour évaluer les progrès réalisés et le chemin qui reste à parcourir. Liquid Intelligent Technologies est un acteur majeur de l'industrie des TMT, et est fière d'être le sponsor platine de l'AfPIF 2022. »

À propos de l'Internet Society

Fondée par des pionniers de l'Internet, l'Internet Society est une organisation à but non lucratif dont la mission est de garantir un développement, une évolution et une utilisation ouverts de l'Internet. Travaillant par le biais d'une communauté mondiale de chapitres et de membres, l'Internet Society collabore avec un large éventail de groupes pour promouvoir les technologies qui garantissent la sécurité de l'Internet et plaide en faveur de la mise en place de politiques qui permettent un accès universel. L'Internet Society est également le siège organisationnel de l'Internet Engineering Task Force.

À propos de l'AF-IX

L'Association africaine des IXP est un groupe d'opérateurs de points d'échange Internet (IXP) issus de toute l'Afrique, unis par un besoin commun de coordination et d'échange de connaissances. L'Association vise à créer un environnement favorable pour les opérateurs IXP, à améliorer la connectivité sur le continent et à accroître la valeur de l'Internet pour tous. Fondée en 2012, l'AFIX a rejoint la Fédération Internet eXchange (IX-F) en 2014 et organise désormais le forum annuel africain du peering et l'interconnexion (AfPIF).

À propos de la RICTA

La RICTA est une organisation à but non lucratif qui représente les intérêts de la communauté Internet rwandaise. Elle a été créée en 2005 dans le but de gérer le domaine national de premier niveau .rw et le point d'échange Internet du Rwanda, ainsi que de promouvoir la localisation du contenu local. La position impartiale de RICTA lui permet d'améliorer et de promouvoir l'utilisation de l'Internet au Rwanda.

