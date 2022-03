Le Rwanda accueille pour la première fois l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux (WAIFC), renforçant ainsi son rôle sur la scène financière mondiale

KIGALI, Rwanda, 24 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le Centre financier international de Kigali (KIFC) accueille les principaux centres financiers du monde entier au Rwanda, à l'occasion de la toute première réunion de l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux (WAIFC) dans le pays.

La WAIFC sera à Kigali pour tenir la réunion de son conseil d'administration, au cours d'une série d'événements de trois jours qui comprendront une visite de l'écosystème de la Norrsken Foundation, où des entreprises fintech présenteront leurs idées commerciales, et un groupe de discussion axé sur la finance durable.

Le KIFC saisit l'occasion de cette réunion pour appeler les centres financiers mondiaux à continuer de placer la finance verte et les fintech au cœur de leurs investissements futurs.

Grâce à une attitude entrepreneuriale en faveur de la durabilité, le Rwanda avance à grands pas vers le développement d'une économie neutre en carbone et résiliente au changement climatique.

Le Rwanda dispose d'un énorme potentiel en matière d'énergie renouvelable, et le pays a créé le Cleaner Production and Climate Innovation Center (Centre de production plus propre et d'innovation climatique (CPCIC)) en 2019 pour faciliter la requalification de la main-d'œuvre rwandaise en vue de mettre la durabilité et la croissance verte au premier plan.

Nick Barigye, PDG de Rwanda Finance Limited, a déclaré :

« C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir nos collègues du monde entier au Rwanda.

« C'est une semaine historique pour notre pays. La tenue de la réunion du conseil d'administration de la WAIFC à Kigali est un hommage aux réalisations stratégiques que le Rwanda a accomplies en peu de temps, grâce au travail acharné de notre équipe, à la direction de notre conseil d'administration dirigé par Tidjane Thiam et à nos parties prenantes.

« Malgré la pandémie, le Rwanda a travaillé sans relâche pour réformer sa législation et son environnement réglementaire et innover d'une manière que l'on n'aurait jamais cru possible.

« Aujourd'hui, nous utilisons la plateforme de la WAIFC pour inviter nos autres centres financiers à poursuivre la dynamique engagée vers une finance plus durable. Ici, au Rwanda, la feuille de route du KIFC en matière de finance durable est en cours d'élaboration pour faire du centre une plaque tournante régionale de la finance durable et sera publiée plus tard cette année ».

Le Dr Jochen Biedermann, directeur général de l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux, a déclaré :

C'est formidable d'être ici au Rwanda pour la première fois. C'est un grand honneur pour le KIFC et l'équipe de Nick Barigye de pouvoir accueillir cette réunion du conseil d'administration si peu de temps après sa création.

« Le travail de modernisation et d'innovation qui a été réalisé sur le terrain, ici à Kigali, a été rapide, mais minutieux et nous avons hâte de voir ce que le Rwanda va devenir. »

À propos du Centre financier international de Kigali (KIFC)

Le Centre financier international de Kigali est un centre financier qui facilite les investissements internationaux et les transactions transfrontalières en Afrique. Grâce au KIFC, le Rwanda se positionne comme une juridiction financière privilégiée pour les investissements en Afrique et offre une destination attrayante pour les investisseurs avec un cadre juridique et réglementaire entièrement conforme aux meilleures pratiques internationales

À propos de Rwanda Finance Limited (RFL)

Rwanda Finance Limited est l'agence chargée de promouvoir le développement du Rwanda en tant que destination privilégiée des investissements internationaux et des transactions transfrontalières en Afrique. RFL travaille avec les principales parties prenantes pour développer et soutenir le Centre financier international de Kigali par la promotion des investissements, la défense des politiques et le perfectionnement des compétences dans le secteur.

À propos de l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux (WAIFC)

WAIFC facilite la coopération entre les centres financiers, l'échange des meilleures pratiques et la communication avec le grand public.

