Le SAATM accélère l'intégration du secteur aérien africain alors que l'impact économique et la connectivité franchissent de nouvelles étapes

LOMÉ, Togo, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le Marché unique africain du transport aérien (SAATM), une initiative phare de l'Union africaine menée par la Commission africaine de l'aviation civile (AFCAC), continue de s'imposer comme un moteur essentiel de l'intégration continentale, de la croissance économique et de la libéralisation du secteur aérien à travers l'Afrique. SAATM

Accélère l'intégration du secteur aérien en Afrique alors que l'impact économique et la connectivité franchissent de nouvelles étapes

Plus qu'un simple cadre politique, le SAATM incarne une transformation structurelle de l'aviation africaine visant à relier les personnes, les marchés et les opportunités grâce à un système de transport aérien plus ouvert, plus compétitif et plus efficace. Les indicateurs actuels montrent une dynamique croissante en faveur d'une plus grande libéralisation de l'espace aérien africain.

Un continent connecté prend forme

La SAATM redéfinit le paysage du transport aérien africain en renforçant les liaisons et en favorisant une plus grande mobilité à travers le continent.

Points forts des données actuelles : Connectabilité : 23%; Itinéraires : 124; Passagers : Plus de 3 millions ; Compagnies aériennes africaines : 113.



Ce réseau en pleine expansion témoigne de l'ouverture progressive de l'espace aérien africain et du renforcement de la mobilité intra-africaine, qui favorisent le commerce, le tourisme et les objectifs d'intégration régionale.

Impact macroéconomique important

Le SAATM est de plus en plus reconnu comme un moteur essentiel de la transformation économique de l'Afrique. Parmi ses effets prévus et observés, on peut citer :

Contribution au PIB : plus de 75 milliards de dollars ;

Postes concernés : 8,1 millions ;

Impact commercial annuel : 2.8;

Voyages touristiques : 81 millions en 2025.

Ces chiffres soulignent le rôle de l'aviation en tant qu'infrastructure essentielle au développement économique de l'Afrique, avec des répercussions directes sur l'emploi, la facilitation des échanges commerciaux et le développement du tourisme.

Un engagement politique au service de la mise en œuvre

Les progrès réalisés dans le cadre du SAATM bénéficient d'un engagement politique fort à l'échelle du continent :

La SAATM déclare : 38;

Signé par le ministère de l'Intérieur : 26;

Participants au programme PIP de la SAATM : 21.

Ce niveau d'engagement témoigne d'une convergence croissante entre les États africains en faveur de la libéralisation du secteur aérien, dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Comme le souligne Mme Adefunke Adeyemi, secrétaire générale de l'AFCAC, sur :

« Le SAATM ne se contente pas de transformer la connectivité aérienne ; il redéfinit la manière dont l'Afrique se déplace, commerce et se développe en tant que marché aérien unique. »

En route vers un ciel africain unique

Le SAATM reste au cœur de l'ambition de l'Afrique de mettre en place un marché du transport aérien pleinement intégré, propice au développement économique, à la connectivité régionale et à la compétitivité mondiale. L'AFCAC continue de coordonner les États membres, d'harmoniser les cadres réglementaires et de soutenir la mise en place d'un marché africain unifié de l'aviation dans le cadre de l'Agenda 2063.

Participez à cette transformation

Cette dynamique continentale sera encore renforcée lors du Salon et du Congrès africains du transport aérien 2026, qui se tiendra du 15 au 19 juin 2026 à Lomé, au Togo.

Cet événement réunira des décideurs politiques, des autorités de régulation, des compagnies aériennes, des exploitants d'aéroports, des investisseurs et des partenaires de développement afin de traduire les objectifs du SAATM en résultats concrets. Cet événement servira de plateforme continentale de haut niveau pour le dialogue, l'investissement et la création de partenariats. Il comprendra des tables rondes ministérielles, des dialogues sur les politiques, des sessions techniques et des occasions structurées de réseautage, le tout dans le but d'accélérer la mise en œuvre du SAATM et de renforcer l'intégration aérienne à travers l'Afrique.

Dernière chance de s'inscrire : https://afcac-expo.vercel.app/

À propos de l'AFCAC

L'AFCAC est l'agence de l'Union africaine chargée de la coordination et du développement de la politique de l'aviation civile en Afrique. En tant qu'agence d'exécution du SAATM, l'AFCAC dirige les efforts visant à libéraliser le marché du transport aérien en Afrique, conformément aux objectifs d'intégration et de développement durable du continent dans le cadre de l'Agenda 2063.