Le sac à dos norvégien Beckmann fait ses débuts lors de la CIIE

SHANGHAI, 9 novembre 2021 / PRNewswire/ -- La 4e édition de l'Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE) se tient à Shanghai du 5 au 10 novembre. La marque norvégienne de sacs à dos économiques Beckmann, nouveau membre du groupe Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G), fait ses débuts lors de ce grand événement.

Avec plus de 75 ans d'expérience, Beckmann a accumulé un savoir-faire exceptionnel concernant les cartables. M. Olav Beckmann, fondateur de la marque, était un jeune père de famille avec un esprit créatif, une grande motivation et une grande idée : fabriquer les meilleurs cartables pour les enfants. Il commence la production dans son salon à Kristiansand, une ville située au sud de la Norvège. Il y dessine des croquis, fabrique les premiers échantillons et les teste sur ses propres enfants et ceux de son voisin. Aujourd'hui, Beckmann détient plus de 80 % des parts de marché en Norvège et propose des produits et des services aux consommateurs dans plus de 20 pays.

M&G, l'un des plus grands fabricants de papeterie au monde, couvre plus de 80 000 canaux de vente au détail en Chine, et ses produits sont vendus dans plus de 50 pays et régions. En 2021, M&G a annoncé son rachat de Beckmann. Il s'agit de la première fois que M&G acquiert une marque nordique. Les conceptions nordiques présentent une esthétique unique pour les consommateurs chinois. Représentant parfaitement les marques nordiques, la marque Beckmann est connue pour sa simplicité, son côté pratique, son élégance, sa modestie et sa dextérité.

La famille Beckmann et le groupe fondateur se sont activement engagés dans les préparatifs de la conception du stand, la sélection des articles à exposer et d'autres éléments.

« Je suis très heureux de voir notre marque de cartables norvégienne faire ses débuts à la CIIE. Beckmann a une histoire de 75 ans. La marque est réputée pour être le premier fournisseur de cartable en Norvège. Elle a accompagné la croissance de plusieurs générations d'élèves », a déclaré Mme Lise Nordgaard, consule générale du Royaume de Norvège à Shanghai. « La Norvège est réputée dans le monde entier non seulement pour ses divers produits de la mer, mais aussi pour la conception unique de ses produits qui allient technologie, praticité et esthétique. Nous sommes impatients de faire découvrir la conception norvégienne à un plus grand nombre de consommateurs chinois. »

Au cours des deux dernières années, M&G a participé à la CIIE avec différentes marques internationales, étendant ainsi de manière significative son influence mondiale dans le secteur de la papeterie. Cette année, la coopération avec Beckmann illustre une fois de plus la vision mondiale du groupe. Cette synergie profitera aux consommateurs en leur offrant un choix plus large de produits de papeterie de qualité dans le monde entier.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1680702/Norwegian_Backpack_Beckmann_Makes_Debut_CIIE.jpg

SOURCE Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G)