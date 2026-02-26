Le SailGP annonce son premier partenaire officiel dans la catégorie de trading sportif avec Smarkets

LONDRES, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- Le SailGP a annoncé aujourd'hui son premier partenariat officiel dans la catégorie de trading sportif, marquant une étape importante dans la croissance commerciale de la ligue et élargissant la façon dont les fans vivent le championnat mondial de voile.

Smarkets, société primée de marché prédictif orienté produit, deviendra le partenaire officiel pour le trading sportif du Rolex SailGP Championship, avec des droits d'intégration au Royaume-Uni, en Irlande et en Suède dans le cadre d'un contrat de trois ans.

La SailGP poursuit son entrée sur le marché des paris sportifs avec le premier partenariat officiel dans la catégorie sur les principaux marchés européens. Smarkets devient partenaire de l'Emirates Great Britain SailGP Team – Champions SailGP 2025 sponsorisés par Rolex

Smarkets devient également partenaire officiel de l'Emirates Great Britain SailGP Team (les formidables champions de la ligue de la saison 2025) et de l'Emirates Great Britain Sail Grand Prix | Portsmouth, créant ainsi des opportunités d'améliorer l'expérience des fans autour de l'événement et de l'équipe locale par le biais d'activations sur site et d'un engagement numérique.

Andrew Thompson, directeur général du SailGP, a déclaré : « Le SailGP repose sur la vitesse, la précision et les données, et la nature des courses, avec de nombreux parcours courts, offre une action passionnante et hautement compétitive à chaque fois que nos équipes se jettent à l'eau, avec de nombreux vainqueurs de Grand Prix différents au cours d'une saison. En travaillant avec Smarkets, nous sommes en mesure d'utiliser les données sophistiquées en temps réel issues du SailGP pour offrir aux fans de nouvelles façons de vivre la compétition, tout en continuant à développer le championnat dans le monde entier ».

Jason Trost, fondateur et PDG de Smarkets, , a déclaré : « Le SailGP est un championnat riche en données et très performant, et c'est exactement là que les paris sur plateforme prospèrent. Chez Smarkets, les prix sont déterminés par les informations en temps réel et la concurrence entre les participants, et non par les marges des bookmakers. Avec ce partenariat, les fans du Royaume-Uni, d'Irlande et de Suède peuvent parier avec plus de précision et de transparence ».

Sir Ben Ainslie, PDG d'Emirates GBR, , a déclaré : « C'est un partenariat passionnant pour le SailGP et Emirates GBR. Les données sont essentielles pour le SailGP et Smarkets permettra aux fans d'accéder à des données en temps réel et de vivre notre sport d'une manière nouvelle et innovante ».

À PROPOS DE SAILGP | Le championnat Rolex SailGP est la course la plus passionnante qui ait jamais existé sur l'eau. Des équipes nationales s'affrontent à bord de catamarans à foils de 50 pieds, identiques et ultra-rapides, sur des sites emblématiques du monde entier. Le SailGP est piloté par les meilleurs athlètes du monde du sport, filant plus vite que le vent à des vitesses supérieures à 100 km/h, avec pour enjeu la fierté nationale, la gloire personnelle et un prix total de 12,8 millions de dollars à la clé. Visitez le site SailGP.com pour en savoir plus.

