Le salon China International Import Expo ouvrira ses portes à Shanghai pour stimuler le commerce mondial

« Ayant la plus grande population du globe et étant la deuxième économie mondiale, la Chine est le deuxième plus grand importateur et consommateur au monde. La demande des consommateurs chinois pour des produits et services de grande qualité croît rapidement. Dans les cinq années à venir, la Chine devrait importer 10 000 milliards de dollars US en produits et services », a déclaré Sun Chenghai, directeur général adjoint du CIIE Bureau. « En organisant le CIIE, le gouvernement chinois démontre sa volonté de créer une plate-forme ouverte où les nations et les entreprises du monde entier puissent se présenter au large marché chinois et explorer les possibilités de collaboration locale. »

L'exposition se composera de deux zones : celle du Pavillon national pour le commerce et l'investissement et celle consacrée aux entreprises et aux commerces. Le premier forum du commerce international de Hongqiao sera également organisé pendant l'exposition, ainsi que d'autres activités de soutien telles que des rencontres de rapprochement entre l'offre et la demande, des séminaires et des lancements de nouveaux produits.

Le Pavillon national pour le commerce et l'investissement est exclusivement réservé aux expositions nationales. Les pays et régions seront invités à présenter leurs points forts en termes de commerce et d'investissement, notamment les biens et services, le développement industriel, l'investissement et le tourisme, ainsi que les produits représentatifs. Le gouvernement chinois fournira gratuitement un espace d'exposition à tous les pays qui rejoindront le Pavillon national. La Chine fournira également une aide directe et un soutien logistique aux pays en développement.

La zone d'exposition des entreprises et des commerces se composera de présentations de produits de différentes catégories, notamment :

De l'équipement intelligent haut de gamme

De l'électronique et de l'électroménager grand public

De l'automobile

Des vêtements, des accessoires et des biens de consommation

Des produits alimentaires et agricoles

Du matériel médical et des produits de soins de santé

Les sections consacrées aux services comprendront :

Le tourisme

Les technologies émergentes

La culture et l'éducation

La conception créative

L'externalisation des services

Les coûts d'exposition dans la zone d'exposition des entreprises et des commerces seront assumés par les entreprises exposantes (les plus promptes à réagir bénéficieront d'une réduction de 20 % jusqu'au 31 janvier 2018). Les entreprises qui souhaitent participer à leur premier CIIE peuvent visiter http://www.ciie.org/zbh/en/ et s'inscrire avant le 30 juin 2018.

« Le premier CIIE aidera non seulement à satisfaire les demandes des consommateurs chinois pour de meilleurs produits, mais encouragera aussi les pays à développer des produits et services qui les aideront à stimuler le commerce et feront par conséquent avancer la mondialisation économique et une économie mondiale ouverte », a souligné Sun Chenghai.

À propos de China International Import Expo

China International Import Expo (CIIE) est une initiative conjointe du ministère du Commerce de la République populaire de Chine et du gouvernement populaire de la municipalité de Shanghai. Elle bénéficie du soutien d'organismes internationaux, dont l'Organisation mondiale du commerce, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, ainsi que l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel. Cet évènement est organisé par le CIIE Bureau et National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd.

