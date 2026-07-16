LE SALON COSMETIC 360 DÉVOILE SA THÉMATIQUE : « RÉGÉNÉRATIONS »

PARIS, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- COSMETIC 360, salon international de l'innovation pour la filière parfumerie-cosmétique, se tiendra les 14 et 15 octobre 2026 au Carrousel du Louvre, à Paris, réunissant une nouvelle fois les principaux acteurs de l'innovation du secteur.

COSMETIC 360, the leading global event for innovation in the cosmetics industry, will take place in Paris on October 14 and 15, 2026

Organisé par COSMETIC VALLEY, premier réseau mondial de la parfumerie-cosmétique et coordinateur de la filière française depuis plus de 30 ans, le salon accueillera cette année 260 exposants venus de plus de 20 pays, parmi lesquels l'Allemagne, la Belgique, la Chine, la Corée du Sud, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, Monaco, les Pays-Bas, le Pérou, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suisse et la Turquie.

Ils présenteront leurs innovations à plus de 5 800 décideurs venus de 70 pays.

Pour cette 12ème édition, COSMETIC 360 se placera à l'avant-garde des régénérations

De la culture des matières premières à la conception des produits, de l'optimisation des ressources aux avancées scientifiques les plus récentes, COSMETIC 360 mettra en lumière les solutions régénératives redessinant la chaîne de valeur de la parfumerie-cosmétique et ouvrant la voie à une nouvelle génération d'innovations.

« Avec Régénérations, COSMETIC 360 célèbre l'innovation qui ne se contente plus de préserver : elle restaure, renouvelle et crée un impact positif durable. La régénération ouvre un nouveau chapitre de l'innovation cosmétique : celui d'une beauté qui redonne plus qu'elle ne prélève. » déclare Franckie Béchereau, Directrice de COSMETIC 360.

La thématique RÉGÉNÉRATIONS se déclinera autour d'un programme de conférences animé par des experts internationaux, d'un parcours d'innovations sélectionnées parmi les exposants en lien avec la thématique, d'un prix spécial coup de cœur du jury décerné lors des COSMETIC 360 Awards.

ZOOM SUR LES NOUVEAUTES DE L'ÉDITION 2026 :

LA ZONE NUTRICOSMETICS ouvrira des perspectives d'innovation, de différenciation et de création de valeur pour les acteurs de la cosmétique.

CAPSULE D'ANTICIPATION : BIOTECHS 2045. Pour ce deuxième opus, GREENTECH - pionnier et expert des biotechnologies - projettera les visiteurs dans le futur pour leur révéler la place des biotechnologies en cosmétique.

THE INNOVATIVE TABLE par IBG x Centdegrés réunira tous les experts clés pour accélérer et enrichir le développement des projets stratégiques via une approche collaborative permettant la prise de décisions pertinentes et la création d'innovations réellement différenciantes.

BEAUTY TECH CHARTRES GARDEN, le lieu de rencontre, d'échanges et de pitchs de la nouvelle génération avec 36 entreprises au cœur du village start-up du salon.

La C-BEAUTY, où BOTANEE (marque chinoise) présentera le fruit de ses recherches et son modèle d'entreprise engagée en lien avec la thématique « Régénérations ».

A noter que COSMETIC 360 accueillera également :

Cinq grands groupes : ESTÉE LAUDER, L'ORÉAL, LVMH Recherche, TECHNATURE et PROYA

Un espace dédié à la recherche, réunissant des institutions scientifiques académiques ;

Un espace « Factory », proposant des démonstrations industrielles.

Le salon s'inscrit dans le cadre de la COSMETIC 360 week, qui se déroulera du 12 ou 17 octobre 2026 en France. Celle-ci comprend un programme BtoB riche de visites et d'un retail tour, sans oublier la prestigieuse soirée de gala.

Pour en savoir plus : www.cosmetic-week.com

Pour en savoir plus sur COSMETIC VALLEY, organisateur du salon : https://www.cosmetic-valley.com/

Pour en savoir plus sur COSMETIC 360 : https://www.cosmetic-360.com/en/

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