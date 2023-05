Le salon international chinois des équipements médicaux 2023 a eu lieu à Shanghai en mai, présentant des technologies de pointe dans le domaine de la santé

SHANGHAI, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- La 87e édition du salon international chinois des équipements médicaux (CMEF) a ouvert ses portes au monde à Shanghai. Organisé du 14 au 17 mai, le salon a une fois de plus réuni les dernières et les meilleures solutions créées pour stimuler les innovations et repousser les limites du domaine de la santé afin de relever les défis médicaux d'aujourd'hui et de demain.

Avec environ 5 000 fabricants internationaux couvrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé, le CMEF organisé par Reed Sinopharm Exhibitions est unique par son ampleur, avec une salle d'exposition de plus de 320 000 mètres carrés et attirant 200 000 visiteurs du monde entier.

Cette année, le CMEF a présenté aux visiteurs des produits dans plusieurs catégories, parmi lesquelles l'imagerie médicale, le matériel médical électronique, la construction d'hôpitaux, les consommables médicaux, l'orthopédie, la rééducation, les secours d'urgence et les soins aux animaux.

Des solutions d'imagerie médicale de pointe ont été exposées par des sociétés telles que United Image et SIEMENS. GE a présenté 23 nouveaux appareils d'imagerie et Mindray a exposé ses solutions multiscénarios et de ventilation de transport pour les hôpitaux. PHILIPS a exposé des équipements d'imagerie médicale, de salle d'opération, d'urgence, respiratoires et d'anesthésie. OLYMPUS a présenté son dernier matériel d'endoscopie et Stryker a mis en avant son système de chirurgie orthopédique assisté par robot. Illumina a exposé son système de séquençage génétique pour les tests de diagnostic, EDAN a mis en avant ses appareils d'imagerie par ultrasons, et Yuwell a présenté son système de surveillance du glucose Anytime.

L'industrie médicale chinoise est prête à aborder un nouveau niveau de collaboration ouverte globale

Plus de 30 gouvernements provinciaux chinois ont publié des rapports mettant en lumière des initiatives visant à réformer le secteur médical et à améliorer les normes de soins de santé pour les résidents urbains et ruraux. Les nouvelles mesures seront axées sur la prévention des maladies graves, la gestion des maladies chroniques, la construction de centres médicaux nationaux et provinciaux, la mise en œuvre de l'approvisionnement fondé sur le volume pour les médicaments et les consommables médicaux, et la modernisation des hôpitaux de comté, qui devraient propulser le développement de l'industrie médicale chinoise en 2023.

Au premier trimestre de 2023, le chiffre d'affaires du marché chinois des dispositifs médicaux a atteint le chiffre impressionnant de 236,83 milliards de yuans, soit une augmentation de 18,7 % par rapport à la même période en 2022, consolidant ainsi la position de la Chine en tant que deuxième marché mondial des dispositifs médicaux. En outre, le chiffre d'affaires généré par la fabrication de dispositifs médicaux en Chine a atteint les 127,95 milliards de yuans, soit une augmentation de près de 25 % sur un an.

Le marché mondial des dispositifs médicaux devrait atteindre une valeur de 600 milliards de dollars américains d'ici 2024, grâce à une sensibilisation accrue aux soins de santé et aux modes de vie sains, ainsi qu'à l'expansion mondiale des entreprises chinoises. La valeur des produits médicaux exportés par la Chine a atteint les 444,179 milliards de yuans de janvier à novembre 2022, ce qui représente une augmentation de 21,9 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Les professionnels de l'industrie peuvent se réjouir de la prochaine édition du CMEF prévu à Shenzhen en octobre. Le 88e CMEF réunira à nouveau sous un même toit des acteurs de premier plan du secteur mondial de l'équipement médical, offrant une plateforme unique où les participants pourront découvrir les créations de certaines technologies visionnaires visant à apporter des changements significatifs dans la vie des patients du monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.cmef.com.cn/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2076887/image_1.jpg

SOURCE China International Medical Equipment Fair (CMEF)