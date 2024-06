Le salon international COSMETIC 360 célèbrera 10 ans d'innovation cosmétique les 16 et 17 octobre 2024 à Paris

Cette 10ème édition exceptionnelle mettra à l'honneur la Longévité-Durabilité.

PARIS, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le salon international COSMETIC 360, rendez-vous mondial unique des innovations et des tendances de la filière parfumerie-cosmétique, se tiendra les 16 et 17 octobre 2024 au prestigieux Carrousel du Louvre à Paris.

COSMETIC 360, une 10ème édition exceptionnelle qui mettra à l’honneur la Longévité-Durabilité

Organisée par COSMETIC VALLEY, premier réseau mondial en parfumerie-cosmétique et coordinateur de la filière française depuis 30 ans, cette 10ème édition réunira 250 exposants et plus de 5000 décideurs internationaux issus de 70 pays, autour de l'innovation actuelle de la filière. Le thème de la longévité et de la durabilité sera mis à l'honneur pour cet anniversaire.

Et à l'occasion de ses 10 ans en cette année olympique, COSMETIC 360 organisera les COSMETOPIADES*, la première compétition internationale de l'excellence cosmétique.

LA LONGEVITE-DURABILITE AU CŒUR DE L'INNOVATION COSMETIQUE

La thématique de la longévité-durabilité en cosmétique englobe l'ensemble des innovations contribuant à retarder voire inverser les effets de l'âge sur la peau, mais aussi à prolonger le cycle de vie des produits et des équipements afin d'optimiser l'impact de l'industrie parfumerie-cosmétique sur l'Homme et l'environnement.

En explorant les ressources inspirantes de la régénération et de l'anti-sénescence cellulaires, du protéome, de la génomique ou de l'épigénétique pour mieux appréhender les mécanismes d'action des ingrédients, la cosmétique de longévité s'attache aussi aujourd'hui à optimiser la beauté de la peau ainsi que le bien-être, physique et mental.

Cette notion de longévité s'applique aussi à l'ensemble des métiers contribuant à la création d'un produit cosmétique ou d'un parfum, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement comme la préservation des ressources, l'écoconception des produits, la durabilité des matériaux pour les emballages ou la maintenance prédictive des équipements.

Si la durabilité s'impose comme un pilier essentiel de la cosmétique de longévité, c'est parce qu'elle favorise une approche du produit plus consciente et holistique, et stimule l'innovation dans toutes ses dimensions.

Ce thème passionnant consacré aux solutions les plus percutantes en matière de longévité-durabilité vivra au travers des grands rendez-vous incontournables du salon (conférences, awards) et de l'ensemble de ses zones d'animations (Tech Corner du CNRS, Start-up Zone, Challenges Innovation…).

L'EVENEMENT 2024 : LES COSMETOPIADES, LA COMPETITION DE L'EXCELLENCE COSMETIQUE

A l'occasion de ses 10 ans, et en cette année olympique accueillie en France à Paris, COSMETIC 360 organisera exceptionnellement une compétition internationale d'excellence des plus grands territoires cosmétiques.

Chaque territoire en lice défendra ses couleurs en valorisant son écosystème cosmétique qui permet aux entreprises d'innover, à travers 4 thématiques : la formation, la recherche publique, les initiatives locales et le savoir-faire. Des pavillons offriront aux visiteurs l'opportunité de découvrir l'excellence de l'innovation issue des 4 coins du monde.

Parmi les temps forts des COSMETOPIADES, dans un esprit d'excellence, de respect et d'amitié :

Une grande cérémonie d'ouverture,

La découverte des écosystèmes cosmétiques venus du monde entier,

Et une cérémonie de remise des médailles de l'excellence cosmétique.

UNE 10EME EDITION DE COSMETIC 360 QUI S'ANNONCE DEJA EXCEPTIONNELLE :

- 250 exposants dont 40 start-up

- Plus de 5000 décideurs internationaux attendus

- 70 pays représenté

- 6 zones d'animations

- 5 Challenges Innovation

- Un programme inédit de conférences prospectives

- 7 COSMETIC 360 Awards décernés

« En 2024, COSMETIC 360 fête ses 10 ans ! Né dans un pays berceau de l'innovation parfumerie-cosmétique, notre salon a su s'imposer comme un temps fort original et d'avant-garde au niveau mondial. » souligne Franckie Béchereau, Directrice de COSMETIC 360.

« Nous marquons ces 10 ans par une édition de COSMETIC 360 plus internationale que jamais. Les écosystèmes cosmétiques à travers le monde sont des concentrés d'innovation, propulsés par les fortes mutations environnementales, technologiques et sociétales en cours. Et le thème de la longévité-durabilité de cette année 2024 incarne parfaitement l'ère future de la cosmétique. » conclut Christophe Masson, Directeur général de COSMETIC VALLEY.

* Cet évènement exceptionnel est organisé à l'occasion du 10ème anniversaire de COSMETIC 360, l'année des Jeux Olympiques à Paris.



