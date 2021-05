Le salon SIAL China 2021 se tiendra à Shanghai du 18 au 20 mai

L'événement accueillera dix forums simultanés accessibles dans le monde entier via le streaming en direct

SHANGHAI, 17 mai 2021 /PRNewswire/ -- Du 18 au 20 mai, le salon SIAL China 2021, l'un des trois grands salons mondiaux de l'alimentation, se tiendra au Shanghai Pudong New International Expo Center. En tant que conférence annuelle de l'ensemble de la chaîne de l'industrie alimentaire, l'exposition de cette année sera, pour la première fois, diffusée en direct dans le monde entier en chinois et en anglais. En collaboration avec d'autres salons SIAL Global F&B, SIAL China 2021 promet de donner un aperçu de l'avenir du secteur lors des dix forums organisés simultanément.

Les organisateurs du salon accueilleront simultanément dix forums thématiques, dont le New Retail Summit (Sommet du commerce de détail, l'International Meat Conference (Conférence internationale sur la viande), le Global Dairy Forum (Forum mondial du lait) et le Food Supply Chain Forum (Forum sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire). Des représentants de plusieurs pays et régions, dont la Chine, l'Union européenne, Israël, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et l'Indonésie, ainsi que des responsables de marques alimentaires émergentes, de grandes entreprises de restauration et de sociétés de capital-risque entendent partager leurs avis sur des questions essentielles telles que la nutrition et l'alimentation saine, les protéines alternatives, la neutralité carbone, l'innovation produit et la modernisation de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

À la différence des 21 salons précédents, SIAL China 2021 renforcera sa collaboration avec les autres salons SIAL Global F&B, impliquant ainsi davantage les 700 000 professionnels de l'industrie alimentaire de 220 pays réunis par le réseau SIAL en leur donnant la possibilité de participer et d'interagir via la diffusion en direct des dix forums simultanés. En outre, une campagne promotionnelle pour SIAL China via les canaux de médias sociaux, notamment LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook, sera lancée par SIAL Paris, le premier et le plus connu de la série des salons SIAL.

Les salons du réseau SIAL se tiennent chaque année à Shanghai (Chine), Paris (France), Montréal (Canada), Toronto (Canada), Abu Dhabi (EAU), New Delhi (Inde) et Jakarta (Indonésie), avec pour mission de stimuler et d'optimiser en permanence l'intégration de la chaîne mondiale de l'industrie alimentaire et d'aider les entreprises alimentaires du monde entier à se doter d'un avantage concurrentiel mondial.

Contact :

Christina Lee

[email protected]

SOURCE SIAL China 2021