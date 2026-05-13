Le salon WATERTECH CHINA 2026 met en avant deux forums d'envergure qui suscitent une vague précoce de pré-inscriptions d'acteurs du secteur mondial de l'eau

SHANGHAI, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Alors que le secteur mondial de l'eau évolue vers un développement plus intelligent, plus écologique et plus efficace, le salon WATERTECH CHINA 2026, organisé par Herui Group, sera de retour du 9 au 11 juin 2026 au National Exhibition and Convention Center (Shanghai), réunissant des fournisseurs de technologies, des leaders du secteur et des utilisateurs finaux du monde entier.

WATERTECH CHINA 2026: 18th Shanghai International Water Show, June 9-11, at NECC Shanghai

En tant que 18e édition de l'événement, WATERTECH CHINA 2026 aura une superficie de 180 000 mètres carrés, plus de 2 500 exposants et accueillera plus de 100 000 visiteurs professionnels en provenance de 175 pays et régions. À l'écoute de 28 industries utilisatrices, le salon reste l'une des plateformes B2B les plus influentes pour la recherche de solutions, l'identification des tendances du marché et l'établissement de partenariats internationaux dans le secteur de l'eau.

Parmi les points forts du programme de cette année se trouvent deux forums majeurs conçus pour attirer l'attention des acteurs du secteur en leur permettant de participer sur place et d'échanger des informations commerciales de grande valeur.

Le Sommet de l'innovation numérique dans le secteur de l'eau (Digital Water Innovation Summit) explorera la manière dont l'IA, les jumeaux numériques, la 5G et l'IoT accélèrent la transformation de la gestion de l'eau au niveau municipal et industriel. Ce sommet mettra l'accent sur les applications numériques pratiques qui améliorent la surveillance, l'efficacité opérationnelle et la prise de décision en matière d'infrastructure.

Un autre événement clé, le 9e forum des leaders de l'eau industrielle (IWLF, Industrial Water Leaders Forum), qui aura lieu le 9 juin, réunira des experts et des entreprises de premier plan pour discuter des tendances de la politique de l'eau industrielle, de l'évolution du marché et des solutions pratiques de traitement pour les secteurs gros consommateurs d'eau. Soutenu par Global Water Intelligence (GWI) et Ecolab, le forum abordera des sujets tels que les technologies membranaires, les processus d'oxydation avancés, les voies de traitement à faible teneur en carbone et les stratégies de récupération des ressources pour les industries telles que le pétrole et les produits chimiques.

Pour encourager davantage la participation internationale, WATERTECH CHINA 2026 proposera également des programmes de mise en relation ciblés, des roadshows techniques et des réunions B2B encadrées, pour aider les participants à se connecter plus efficacement aux exposants, aux fournisseurs de solutions et aux décideurs de projets. Une aide aux visas et des lettres d'invitation seront à la disposition des visiteurs étrangers. En outre, les prochains communiqués présenteront les plus de 20 zones thématiques innovantes sur le site du salon, telles que le Digital Water Pavilion et la Filtration & Separation Zone, mettant en lumière les technologies de pointe et les tendances émergentes dans le secteur de l'eau.

La préinscription est désormais ouverte sur le site officiel. Les professionnels de l'eau à la recherche de nouvelles technologies, d'informations sur le marché et de relations commerciales internationales sont invités à s'inscrire à l'avance et à réserver leur visite à l'un des points de rencontre les plus importants du secteur en Asie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2977920/image1.jpg