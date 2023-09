LONDRES, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'événement mondial phare de SBC, le SBC Summit, s'installe à Lisbonne à compter de 2024, afin de répondre aux demandes du rassemblement qui connaît la croissance la plus rapide de l'industrie.

Auparavant connu sous le nom de SBC Summit Barcelona, l'événement à venir sera nommé SBC Summit 2024, car l'image de marque a évolué pour mieux refléter la nature mondiale de l'événement.

Le SBC Summit est un rassemblement mondial qui transcende les frontières, offrant un accueil chaleureux aux participants du monde entier et couvrant divers secteurs de l'industrie.

Se déroulant sur trois jours du 24 au 26 septembre 2024 à la Foire internationale de Lisbonne (FIL), l'événement occupera plus de 100 000 mètres carrés d'espace d'exposition et de conférence, soit plus de deux fois la taille du site de 2023, qui mesurait 38 000 mètres carrés. Cette capacité accrue permet à SBC d'accueillir 600 exposants, soit près du double du nombre d'exposants accueillis lors de l'édition 2023.

Grâce à la capacité accrue du site, le SBC Summit accueillera désormais 25 000 participants à la FIL. Ce public diversifié comprendra des opérateurs, des associés, des fournisseurs de paris sportifs et de casinos, des régulateurs, des fournisseurs de paiement, des agences de marketing, des associations, des conseillers juridiques, des startups, et plus encore.

Rasmus Sojmark, directeur général et fondateur de SBC, a déclaré : « La décision de trouver un nouvel emplacement pour notre événement phare a été motivée par sa croissance remarquable, qui avait clairement dépassé la capacité de la Fira Barcelona Montjuïc, ainsi que par les éloges et le soutien des clients et des acteurs de l'industrie. Lorsque nous disons que c'est l'événement qui connaît la croissance la plus rapide dans l'industrie, nous le pensons vraiment, et c'est pourquoi il était absolument essentiel de trouver le bon endroit et la bonne ville. »

L'expansion de l'événement sur le front de l'exposition ne vient pas au détriment de son engagement à fournir la meilleure expérience pour les délégués. La conférence accueillera huit scènes et 500 conférenciers, dont la plus grande scène de l'industrie du jeu vidéo avec des places pour des milliers de délégués. L'événement offrira également le meilleur accueil du monde du jeu vidéo avec des food trucks servant des boissons et des plats locaux et internationaux 24 heures sur 24. Il y aura beaucoup d'opportunités de networking et d'opportunités commerciales dans les nombreux bars, cafés, bars à glace, mais aussi un jardin de la bière, un bar de plage, des zones de divertissement et de jeux, et bien plus encore.

Maria João Rocha de Matos, directrice générale de la FIL, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir le SBC Summit à Lisbonne en 2024. À la FIL – le Centre des congrès et des expositions de Lisbonne, nous nous attachons à fournir des installations et un soutien de classe mondiale pour que cet événement soit tout simplement spectaculaire. Notre équipe s'engage à travailler en étroite collaboration avec SBC et sa communauté pour créer une expérience inoubliable dans notre belle ville. Nous sommes impatients de présenter tout ce que la FIL et Lisbonne ont à offrir et de faire du SBC Summit un franc succès pour de nombreuses années à venir. »

Lisbonne, l'une des plus anciennes villes d'Europe occidentale et un joyau historique mondial, accueille plus de six millions de touristes chaque année et est réputée pour la chaleur et l'excellent accueil de ses résidents. La ville offre un réseau de transport fluide, et bien que le portugais soit la langue officielle, l'anglais est largement parlé dans les zones clés. La scène culinaire de Lisbonne se distingue comme une excellente raison de s'y rendre, et le lieu lui-même est entouré d'un éventail dynamique de bars et de restaurants, avec plus de 20 établissements accessibles à pieds.

Compte tenu de la nature mondiale de l'événement, Lisbonne est également le choix idéal pour sa connectivité aérienne étendue. L'aéroport Humberto Delgado, idéalement situé à seulement 4 km de la FIL, propose des vols directs vers 136 aéroports du monde entier, y compris des liaisons sans escale vers les principaux hubs américains et sud-américains.

« La ville et la FIL accueillent le Web Summit, qui réunit chaque année plus de 70 000 participants et transforme la ville en pôle technologique. Il s'agissait d'un choix immédiat et évident. Nous savions que la FIL possédait tous les éléments essentiels pour faire évoluer notre événement tout en maintenant l'accessibilité et en respectant les normes de haute qualité que nous nous sommes fixées. Je me réjouis de ce qui nous attend. C'est un moment unique pour SBC, et nous l'adoptons sans réserve », a ajouté Rasmus Sojmark.

