Le SDRPY crée une association pour la relance de l'agriculture au Yémen

L'association Ma'in, du nom de l'ancien royaume yéménite de Ma'in qui a vu le jour au premier millénaire avant J.-C., répondra à diverses exigences du secteur agricole, en adaptant les anciennes méthodes aux moyens modernes, en contribuant à la stabilité des prix des biens et des services, en formant les citoyens à la gestion de projets et au service communautaire, en étudiant les besoins et en proposant des solutions. Les activités de l'association comprennent la culture des plantes, l'élevage du bétail, les services vétérinaires, la production de miel, la commercialisation des produits, la bonification, la réhabilitation et l'aménagement des terres agricoles.

La province d'Al-Jawf est bien connue pour ses nombreuses cultures et représente environ 6 % de la production agricole yéménite. L'association Ma'in cherche à la fois à augmenter le rendement en fournissant aux agriculteurs les éléments essentiels à la production et à coordonner avec les organismes donateurs et les organisations internationales l'aide aux agriculteurs, l'octroi de prêts agricoles en coordination avec les autorités compétentes, le renforcement des capacités des agriculteurs, la résolution des défis auxquels le secteur est confronté et le développement de technologies permettant d'atteindre l'excellence.

En créant l'association, le SDRPY cherche à échanger les expériences yéménites et saoudiennes en matière de développement sectoriel, notamment sur la façon dont les communautés collaborent pour le bien de la société, et à faire entendre les opinions des agriculteurs et des fonctionnaires dans les différentes directions de la province grâce aux ateliers que le programme entreprend pour remédier aux contraintes auxquelles se heurte le développement agricole dans le gouvernorat.

Serres

Le SDRPY a lancé des projets pour l'installation et l'exploitation de serres dans plusieurs gouvernorats yéménites, dont Hajjah, Al-Mahra et d'autres. Les serres sont considérées comme l'une des initiatives les plus récentes et les plus importantes du SDRPY au Yémen, représentant un véritable pilier du secteur agricole yéménite. Comme elles ne sont pas affectées par les conditions climatiques et offrent un environnement propice à la culture toute l'année et à la diversification des cultures, les serres représentent une source de retombées matérielles constantes et constituent un moyen sûr d'augmenter les revenus et de garantir les moyens de subsistance des agriculteurs.

Grâce à l'irrigation au goutte-à-goutte, les serres contribuent à réduire le gaspillage d'eau. La condensation des gouttes évaporées dans les serres est transformée en eau adaptée à l'irrigation et est donc réutilisée. En outre, les cultures en serre sont souvent biologiques en raison de l'environnement protégé qu'elles offrent. La capacité de production est supérieure à celle des champs en plein air en raison de la technologie utilisée, qui permet de protéger les cultures contre les tempêtes et les parasites.

Irrigation

Le SDRPY a réhabilité et foré plus de 40 puits au Yémen, les équipant de pompes à énergie solaire afin de fournir suffisamment d'eau pour répondre aux demandes quotidiennes des communautés locales en matière d'autosuffisance agricole. Les eaux souterraines des fermes yéménites constituent une ressource majeure pour l'irrigation des terres et l'abreuvement du bétail.

Évaluer les besoins, élargir les opportunités

Le personnel du SDRPY rencontre périodiquement les représentants officiels du secteur agricole yéménite, et les ingénieurs du programme effectuent des visites périodiques sur le terrain dans les zones rurales pour rencontrer les agriculteurs yéménites et évaluer les besoins en coordination avec les autorités locales. Le SDRPY entend répondre aux besoins des agriculteurs, améliorer leurs revenus, créer des emplois, régénérer et cultiver des terres, soutenir des projets de serres et sécuriser les équipements et accessoires agricoles.

L'agriculture est la principale source de revenus pour la plupart des habitants du Yémen, 47,68 % de la population étant directement employée dans ce secteur et plus de 70 % en dépendant pour ses revenus. C'est pourquoi le SDRPY souhaite renforcer les capacités des agriculteurs yéménites, en transformant leur métier en une source de revenus durable pour leurs familles. Les projets agricoles élargissent l'éventail des nouvelles opportunités d'emploi, directement ou indirectement, ce qui rend l'agriculture décisive pour le redressement du Yémen.

Le Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen (SDRPY) a lancé plusieurs projets de développement durable pour soutenir le secteur agricole yéménite. Le SDRPY se concentre sur les projets agricoles qui offrent des solutions durables pour contribuer à parvenir à la sécurité alimentaire, à augmenter l'irrigation et à accroître la productivité et l'efficacité.

