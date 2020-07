Le SDRPY, le PNUD et les principaux acteurs du développement au Yémen soulignent le lien entre l'humanitaire, le développement et la paix

RIYAD, Arabie saoudite, 27 juillet 2020 /PRNewswire/ -- À l'invitation du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen (SDRPY) a participé jeudi à une réunion virtuelle des donateurs internationaux. Cette réunion portait sur les priorités de développement suite à la pandémie de COVID-19, conformément au cadre socio-économique récemment mis au point au Yémen. Lise Grande, coordinatrice de l'action humanitaire des Nations unies au Yémen, et Raja Kattan, directrice des opérations régionales de la Banque mondiale au Yémen, ont coprésidé la réunion, en présence de Mme Nahed Hussein, représentante résidente adjointe du PNUD, d'ambassadeurs de pays contribuant au développement du Yémen et de représentants d'organisations internationales de développement.

Mme Grande a remercié le Royaume d'Arabie saoudite, ainsi que la Banque mondiale, pour s'être « immédiatement portés volontaires et avoir fourni un financement urgent aux équipes œuvrant sur le terrain, ici, au Yémen, dès le début de la pandémie de COVID-19 ». Et d'ajouter : « Sans cela, nous n'aurions pas eu de réponse de santé publique ».

Pendant la réunion, l'équipe du SDRPY a mis l'accent sur quatre volets importants du cadre socio-économique stratégique à déployer au Yémen, à savoir (1) le renforcement des capacités des institutions de santé pour leur permettre non seulement de fournir des soins curatifs, mais aussi de prendre des mesures préventives de santé publique afin de faire face à la pandémie actuelle et aux futures urgences sanitaires ; (2) la création d'emplois durables ; (3) l'engagement efficace du secteur privé dans la reprise économique ; et (4) l'affirmation de la corrélation entre la voie humanitaire et de développement et la paix durable, connue sous le nom de « nexus humanitaire-développement-paix ».

Avant cette réunion, le SDRPY avait participé à la 2e rencontre du Conseil du programme des pays du PNUD en présence du ministre yéménite de la Planification et de la Coopération internationale, M. Najib Al-Auj, de responsables du développement international et d'ambassadeurs. Ils ont examiné les priorités de développement et de reconstruction dans le contexte du cadre socio-économique en cours d'élaboration par le PNUD au Yémen, ainsi que la transition de l'aide humanitaire au développement durable.

À ce jour, le SDRPY a mis en œuvre 177 projets visant à améliorer les services fondamentaux dans des secteurs clés, notamment la création d'écoles, l'équipement de centres médicaux, des campagnes d'assainissement de l'environnement et la livraison de combustibles essentiels dans le cadre d'une subvention saoudienne octroyée à 64 centrales électriques yéménites. Les projets ont contribué à améliorer l'efficacité des institutions publiques dans plusieurs provinces yéménites, notamment Aden, Socotra, Mahra, Marib, Al-Jawf et Saada. Le programme redouble actuellement d'efforts pour parvenir à d'autres gouvernorats avec des initiatives durables destinées à renforcer les capacités yéménites, promouvoir l'autosuffisance et aider le Yémen à connaître une reprise économique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1219520/UNDP___SDRPY_Logo.jpg

SOURCE Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen