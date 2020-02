Le SDRPY met en relief les efforts de développement de l'Arabie saoudite au Yémen à l'occasion d'une exposition à Londres

L'ambassade saoudienne au Royaume-Uni a inauguré une exposition soulignant les projets et initiatives de développement de l'Arabie saoudite au Yémen. Le Centre d'aide et de secours humanitaires King Salman (KSrelief, King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre) a participé avec une exposition d'accompagnement présentant les efforts humanitaires du Royaume. Les résidents yéménites au Royaume-Uni, les représentants des médias britanniques, les membres du Parlement et les personnalités officielles du bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCO, Foreign & Commonwealth Office) vont visiter l'exposition sur une durée de trois jours.

L'exposition du SDRPY rassemble des présentations de projets en cours dans tous les domaines afin d'informer les personnalités politiques, diplomatiques et des médias sur la portée et la diversité de l'assistance de l'Arabie saoudite au Yémen dans sept secteurs vitaux : santé, éducation, électricité et énergie, agriculture et pêches, eau, transport (comprenant routes, ports et aéroports), construction et maintenance de bâtiments résidentiels et gouvernementaux.

Des vidéos sur les projets du SDRPY sont présentées, avec représentations graphiques de l'assistance saoudienne et galeries photos de projets de développement ayant eu un impact positif sur la vie des Yéménites dans une diversité de gouvernorats au Yémen en contribuant à renforcer l'économie nationale du Yémen et en augmentant de façon directe et indirecte l'emploi chez la population active yéménite. La technologie de réalité virtuelle (RV) affiche également en direct des visualisations sur les opérations au Yémen, accompagnées d'exposés oraux complets en plusieurs langues par les organisateurs de l'exposition, avec périodiques imprimés et autres publications.

L'ordre du jour de la mission du SDRPY dans la capitale britannique comprend des discussions entre le superviseur général du SDRPY et le secrétaire d'État aux Affaires du Moyen-Orient, un séminaire au centre du Policy Exchange et une réunion pour la mission du SDRPY à l'ambassade saoudienne avec des journalistes et autres personnalités de premier plan au Royaume-Uni.

Le SDRPY participe de façon périodique à des forums internationaux en tant que partenaire clé des organisations internationales humanitaires et de développement. Un exemple prédominant aura été l'exposition du SDRPY au siège des Nations Unies à New York en septembre 2019 en marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1089169/SDRPY_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1089170/SDRPY_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1089168/SDRPY_3.jpg

SOURCE Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen