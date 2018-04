Le secteur des batteries expose ses dernières tendances au salon CIBF 2018

Le CIBF biennal est un événement international pour le secteur des batteries. L'édition précédente s'est tenue dans le même lieu du 24 au 26 mai 2016.

Les deux marchés des batteries pour véhicules électriques et d'alimentation au lithium ion sont en pleine ébullition

Depuis le CIBF 2016, les industries chinoises de véhicules électriques (à la fois tout électriques et hybrides) et de batteries lithium ion sont en plein essor. En 2016, 500 000 véhicules électriques et batteries d'alimentation lithium ion avec une capacité de stockage totale de 30 gigawatts-heure (GWh) ont été produites en Chine. L'an dernier, en dépit de réductions et d'autres ajustements des subventions gouvernementales pour les véhicules électriques, 794 000 véhicules électriques sont sortis des chaînes de production du pays, un bond de 53,8 pour cent par rapport à l'année précédente, tandis que les ventes ont grimpé à 777 000 unités, augmentant de 53,4 pour cent. La CIAPS a estimé le revenu des ventes de batteries lithium ion dans le pays à 158,9 milliards de yuans (environ 25,2 millions de dollars) en 2017, 19,5 pour cent de plus comparés à 133 milliards de yuans (environ 21,1 millions de dollars) en 2016, tandis que la capacité des batteries est passée de 87,3 GWh à 100,9 GWh, ce qui représente un gain de 15,6 pour cent d'une année sur l'autre, grâce à la croissance rapide des marchés des batteries pour véhicules électriques et des batteries de stockage. En ce qui concerne les batteries à destination des véhicules électriques, la capacité de stockage était de 37,06 GWh l'an dernier, répartie entre 13,98 GWh pour les véhicules de tourisme, soit 37,72 pour cent du marché des véhicules électriques, 14,57 GWh pour les bus, soit 39,31 pour cent, et 8,51 GWh pour les véhicules spécialisés, soit 22,95 pour cent. Les batteries ternaires à haute intensité énergétique ont progressivement occupé un rôle majeur dans le secteur des véhicules électriques de tourisme, en raison de changements dans la demande du marché et des avancées des technologies de batterie. Les batteries ternaires représentaient 44,8 pour cent du marché des batteries en 2017 comparé à 20,4 pour cent en 2016. Les nouvelles mesures de subventions chinoises reposent sur l'intensité énergétique, ce qui explique le grand bond dans la proportion du marché occupée par les batteries ternaires.

La Chine a fixé un objectif avec deux étapes importantes pour la production de batteries d'alimentation pour véhicules électriques au sein du projet Made in China 2025, une initiative pour mettre à niveau le secteur manufacturier du pays. D'ici 2020, on s'attend à ce que la densité énergétique des batteries atteigne 300 wattheures par kilogramme (Wh/kg), et on estime que ce chiffre atteindra 400 Wh/kg d'ici 2025, alors qu'on s'attend à ce que le coût d'un véhicule électrique de tourisme moyen chute à 1 yuan/Wh (environ 0,16 dollar/Wh). Les fabricants du pays ont optimisé davantage les technologies de batteries sûres et lithium ion à haute intensité énergétique et accéléré la recherche et le développement dans les matériaux clés pour batteries dont ceux pour les cathodes et les anodes, améliorant l'intensité énergétique et créant un nouveau système de batterie (dont une batterie entièrement solide). Alors que l'adoption des véhicules électriques à batteries alimentées par combustible continue d'augmenter à l'échelle mondiale, le gouvernement chinois a augmenté les subventions pour de tels véhicules électriques dans le but de stimuler la poursuite du développement de ces batteries.

Le CIBF 2018 accélère le développement industriel

L'industrie chinoise des batteries prévoit des perspectives prometteuses en raison d'une combinaison de facteurs, dont la promotion renforcée des véhicules électriques, un rythme accéléré d'intégration des batteries lithium ion pour les vélos électriques, une utilisation plus importante des systèmes de stockage d'énergie alternative et renouvelable, le développement en plein essor du marché des batteries pour mobiles et une demande accrue pour une variété de batteries. La Chine reste le plus grand marché de batteries d'alimentation au monde pour la troisième année consécutive et détient une part de plus de 50 pour cent au niveau mondial. Par conséquent, les fabricants chinois de batteries et leurs homologues étrangers ont été très attentifs au marché domestique du pays. Dans les trois mois qui ont précédé le salon, les plus de 4800 stands disponibles au CIBF 2018 ont été réservés par plus de 1200 exposants originaires de plus de 20 pays et régions dans le monde dont la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis, ainsi que la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan. L'Allemagne, la Corée du Sud et Taïwan ont envoyé les plus importantes délégations et se sont réservé les plus grands espaces d'exposition. Les exposants allemands ont prévu de présenter leurs produits sur un espace recouvrant environ 500 mètres carrés (m2), alors que 18 exposants sud-coréens se partageront un espace légèrement supérieur à 200 m2.

Le CIBF 2018 sera la plus grande édition du salon jamais organisée en matière d'espace d'exposition. Celui-ci passe ainsi de 82 500 m2 en 2016 à 110 000 m2 cette année. Le salon sera subdivisé en trois zones : la zone des batteries et d'exposition internationale de 30 000 m2 (Hall 1), la zone d'équipements de production, de détection et de test de batteries de 52 500 m2 (Halls 3,4,6,7,8 et 9) et la zone de matériaux et composants de batteries de 25 000 m2 (halls 2 et 5 ainsi que le long du couloir principal au premier étage). Les expositions incluront :

Diverses séries de batteries

Des batteries assemblées pour des produits électroniques

Des batteries d'alimentation et des systèmes de gestion pour véhicules électriques, vélos électriques, outils électriques et véhicules aériens sans pilote (drones)

Des stations de chargement et de permutation de batterie pour véhicules électriques et installations de maintenance

Des solutions de stockage d'énergie pour batteries et de systèmes pour véhicules électriques

Des équipements de production et de test de batteries

Des matériaux bruts et composants pour batteries

Trois types d'équipements de traitement des déchets pour le traitement des batteries jetées

Des technologies et appareils pour la manipulation et le recyclage des batteries usagées

Le séminaire de technologie de pointe du CIBF 2018 aide à promouvoir l'innovation dans le secteur

Le séminaire international du CIBF 2018 sur le thème des « batteries d'alimentation et à stockage d'énergie » sur les technologies de pointe pour les batteries avancées, la conférence technique du salon, se composera de 55 exposés présentés au cours desquels les participants venus du monde entier pourront discuter des dernières technologies et du développement d'applications pour les batteries destinées aux véhicules électriques, mais aussi des batteries à stockage d'énergie pour les réseaux électriques intelligents et les microréseaux, avec un accent particulier placé sur le progrès dans la recherche et le développement ainsi que l'application des matériaux bruts de dernière génération pour les batteries d'alimentation et de stockage d'énergie. Les principaux sujets traiteront de :

L'état actuel et les perspectives de développement pour l'application des batteries avancées (dont les piles à combustible)

Les efforts de la part de gouvernements du monde entier pour soutenir la recherche et le développement et la promotion des technologies liées aux nouvelles énergies (dont les mesures promotionnelles et les nouveaux projets de développement mis en place par ces gouvernements pour de telles technologies)

Les derniers progrès réalisés dans le développement, la production de masse, l'application et l'évaluation des nouveaux matériaux, les améliorations liées aux technologies de batterie existantes, la performance produit, la conception et la fabrication, et l'évaluation globale des performances des batteries de dernière génération

Les derniers progrès réalisés en conception par simulation, développement, application et évaluation des blocs-batterie et des systèmes de gestion

Les développements les plus récents de laboratoires pour batteries, modules et systèmes et l'évaluation de la sureté opérationnelle effective de ces laboratoires

Plus de 1500 participants venus d'au moins 50 pays et régions du monde entier sont attendus à la conférence, durant laquelle ils discuteront des dernières tendances de développement en matière d'applications pour les véhicules électriques et les batteries à stockage d'énergie, ainsi que les dernières nouveautés relatives à la recherche et au développement et aux résultats d'application pour les batteries, les matériaux pour les batteries, les matériaux pour batteries, les modules de batteries et les technologies des systèmes.

En plus du niveau d'influence soutenu du salon à l'échelle mondiale, d'expositions couvrant la globalité de la chaîne industrielle, de la participation d'éminents acheteurs professionnels et d'experts du secteur et d'une gamme diversifiée de technologies pour exposer les produits, on s'attend à ce que le CIBF 2018 renforce son rôle de salon international majeur du secteur des batteries en Chine en proposant un salon de premier plan et une plateforme commerciale pour les consommateurs, les acheteurs et les distributeurs de Chine et de l'étranger. Pour en savoir plus à propos du CIBF 2018, veuillez vous rendre sur le site officiel de l'événement : www.cibf.org.cn ou suivez l'événement par le biais de sa présence sur WeChat public : « China International Battery Fair » ou « CIBF-China ».

La préinscription pour le CIBF 2018 est maintenant ouverte au public

Les personnes préinscrites auront accès à une imprimante en libre-service pour imprimer leurs justificatifs sur place.

La chaîne 1 de préinscription est disponible (par le biais de votre PC) : http://visitoren.cibf.org.cn/Account/Login?ReturnUrl=http://en.cibf.org.cn/

Pour toute question, veuillez contacter le représentant de l'organisateur, Liu Xiaoxia, téléphone : +86-(0)22-23959049, email : ="file://10.86.178.62/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/539F1XC8/liuxiaoxia@ciaps.org.cn" rel="nofollow" target="_blank">liuxiaoxia@ciaps.org.cn

Le programme détaillé pour la conférence technique CIBF 2018 a été publié

Rendez-vous sur www.cibf.org.cn pour plus d'informations à propos du CIBF 2018 ou contactez Chen Liwen et Yang Liu pour vous renseigner sur comment participer à l'événement, Téléphone : +86-(0)22-23959269, Email : chengliwen@ciaps.org.cn, ="file://10.86.178.62/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/539F1XC8/yangliu@ciaps.org.cn" rel="nofollow" target="_blank">yangliu@ciaps.org.cn

