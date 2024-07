Le secteur des croisières et du transport maritime établit des recommandations pour accélérer la voie vers l'objectif "zéro émission nette"

Les conversations du sommet ont porté sur trois domaines clés : le développement technologique, les possibilités offertes par les carburants de substitution, et les politiques et la réglementation, et ce dans l'ensemble de l'écosystème maritime, des développeurs de technologies et des fournisseurs de carburants aux constructeurs et exploitants de navires et aux ports.

"Atteindre le zéro émission nette n'est pas quelque chose qu'une entreprise peut faire seule - cela nécessite de résoudre collectivement les problèmes, de penser de manière créative, et d'être disposé à avoir des conversations difficiles", a déclaré Jason Liberty, président et directeur général du groupe Royal Caribbean. Cette semaine, nous avons pris des mesures pour catalyser un dialogue ouvert qui favorisera la réflexion nécessaire au développement d'un environnement dans lequel le "zéro émission nette" est réalisable et durable.

Le sommet s'est conclu sur trois domaines de progrès clés pour aider le secteur à entrer dans une nouvelle ère de collaboration afin d'atteindre l'objectif "zéro émission nette" au cours des 25 prochaines années. Il s'agit des domaines suivants :

Technologie : les discussions ont porté sur la création d'un réseau ou d'une plateforme indépendante permettant au secteur maritime de partager les résultats importants concernant les programmes pilotes et les essais.





L'agrégateur fournira des informations qui permettront au secteur de mieux se préparer à l'approvisionnement en carburants alternatifs.





Politiques : les participants au sommet ont convenu qu'un ensemble de principes décrivant les actions politiques essentielles nécessaires pour favoriser l'objectif commun du secteur en matière de décarbonisation devrait être élaboré afin d'informer l'Organisation maritime internationale (OMI) des progrès accomplis.

"Le secteur du transport maritime se trouve dans une phase cruciale où la voie vers un avenir durable est désormais tracée par des projets et des actions concrets. Le secteur des croisières doit aborder de front ses propres besoins et chances à saisir sur la voie de la décarbonisation, mais elle offre également de nombreuses informations précieuses qui peuvent être utiles au reste du secteur maritime", a déclaré Bo Cerup-Simonsen, PDG du Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. "Avec cet événement, le groupe Royal Caribbean fait preuve d'un leadership exemplaire en prenant ses responsabilités au-delà de ses propres priorités, en favorisant d'importantes discussions approfondies, la collaboration, le partage des connaissances et l'action dans l'ensemble de l'écosystème afin d'accélérer encore le passage à un secteur maritime décarbonisé."

À propos du groupe Royal Caribbean

Le groupe Royal Caribbean (NYSE : RCL) est un leader du secteur des vacances avec une flotte mondiale de 66 navires répartis entre ses cinq marques et desservant environ 1 000 destinations. Avec pour mission d'offrir les meilleures vacances de manière responsable, le groupe Royal Caribbean sert des millions de clients chaque année grâce à son portefeuille de marques de premier ordre, notamment Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Silversea, et à son portefeuille en expansion d'expériences de vacances terrestres grâce à Perfect Day at CocoCay et à la collection Royal Beach Club. L'entreprise détient également 50 % d'une coentreprise qui gère TUI Cruises et Hapag-Lloyd Cruises. Riche d'une longue tradition d'innovation, le groupe Royal Caribbean propose en permanence de nouveaux produits attrayants et de nouvelles expériences palpitantes pour les voyageurs, qui contribuent à façonner l'avenir des voyages d'agrément. Pour en savoir plus, consultez www.royalcaribbeangroup.com ou www.rclinvestor.com.

