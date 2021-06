Le secteur des plateformes élévatrices de XCMG se classe maintenant au 6e rang mondial

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé les ventes de plateformes élévatrices en Europe et aux États-Unis en 2020. Toutefois, grâce aux mesures efficaces prises par le gouvernement chinois pour enrayer la pandémie, l'économie de la Chine a pu se redresser rapidement et les fabricants de plateformes élévatrices ont enregistré des résultats remarquables sur le marché mondial.

« L'industrie des plateformes élévatrices est un secteur florissant qui est capable de se développer encore plus à l'avenir. Il est donc essentiel pour XCMG de saisir ces occasions de développement afin de construire un secteur industriel d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, mais aussi pour devenir le leader incontesté de ce marché », a déclaré Wang Min, président et PDG de XCMG.

Plus tôt cette année, six unités de chariots élévateurs à nacelle XGS28 ont été utilisées pour accomplir en 30 jours le projet d'entretien de la structure métallique périphérique du Bird's Nest, le stade olympique qui accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques d'hiver 2022 de Beijing.

Le chariot élévateur à nacelle XGS28 est un modèle phare, qui est doté d'une'élévation maximale de 28,2 m, d'une charge utile maximale de 340 kg et d'une aptitude en pente maximale de 45 %. Il comporte un bras télescopique en trois sections, un bras déporté et une petite fléchette disposant d'une grande portée de travail. Grâce au système de contrôle de double charge utile, le chariot peut ajuster sa portée de travail en fonction de la charge utile et répond ainsi à différentes exigences de chargement. Il s'agit du modèle idéal pour les projets de construction de bâtiments, de ponts, de structures en acier et de stades.

En outre, XCMG propose d'autres modèles de chariots élévateurs à nacelle de premier rang. Le XGS22 est un modèle adapté aux projets de construction nécessitant de transporter de grandes charges à des hauteurs importantes. Le XGS34 dispose de la plus grande portée de travail parmi tous les produits de cette catégorie, tandis que le XGS58 peut s'élever entre 22 et 58 m, ce qui en fait un appareil adapté aux projets à haute altitude.

Après avoir mis en service une nouvelle installation de fabrication d'équipement de sécurité incendie en décembre 2019, XCMG a lancé la nouvelle génération de plateformes élévatrices de la gamme XG. Le portefeuille de produits de la société compte désormais plus de 40 modèles de plateformes élévatrices, y compris des chariots élévateurs, des chariots à manivelle et des chariots à bras télescopique.

