Le secteur public est à l'origine d'une forte demande d'IA conversationnelle, avec plus de 2,7 millions d'utilisateurs desservis par la plateforme Yellow.ai

LONDRES, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Les gouvernements du monde entier s'efforçant de favoriser une transformation numérique à grande échelle, les organismes du secteur public gravitent de plus en plus vers l'adoption de solutions d'IA conversationnelle pour redéfinir l'expérience des citoyens. Selon les données publiées par Yellow.ai , une plateforme d'IA conversationnelle de niveau entreprise, la société a servi plus de 2,7 millions d'utilisateurs uniques pour ses clients du secteur public dans le monde entier.

Récemment mentionnée dans le Gartner Hype Cycle for Digital Government Services, 2022 , dans la catégorie des chatbots, la société travaille avec les principaux départements gouvernementaux à travers les pays. La plateforme Yellow.ai a recensé plus de 79 millions de messages axés sur les services aux citoyens, échangés entre ses agents Dynamic AI et les utilisateurs finaux dans plus de 5 millions de sessions.

Raghu Ravinutala, PDG et cofondateur de Yellow.ai, a déclaré : « Les organismes du secteur public doivent répondre quotidiennement à de nombreuses demandes, et faire cela manuellement prend beaucoup de temps. Parallèlement, les citoyens souhaitent de plus en plus pouvoir accéder facilement aux services gouvernementaux. C'est là que l'IA conversationnelle peut intervenir pour améliorer l'efficacité et la productivité humaine, en rationalisant le processus de fourniture de services aux citoyens par voie numérique tout en conservant une présence humaine. Nous avons constaté une forte augmentation de l'intérêt des organismes gouvernementaux dans tous les pays et nos déploiements permettent de répondre à des cas d'utilisation très particuliers en mettant le pouvoir à portée de main des citoyens sur des canaux qu'ils utilisent activement. En mettant l'accent sur la numérisation, nous nous attendons à ce que l'IA conversationnelle devienne bientôt un élément essentiel de la prestation de services exceptionnels aux citoyens. »

Alors que les canaux de messagerie textuelle sont le moyen privilégié pour les services aux citoyens, la société constate également que les solutions d'IA conversationnelle basées sur la voix gagnent du terrain. Les principaux cas d'utilisation, tels qu'observés, sont l'automatisation du support client, le dépôt de documents liés aux entités gouvernementales, la réservation de services, le dépôt de plaintes, les paiements et la localisation de succursales et de bureaux, où la plus forte croissance est observée sur des canaux tels que WhatsApp.

Les agents Dynamic AI de la société gèrent de nombreux cas d'utilisation, qu'il s'agisse d'aider des milliers d'usagers du métro de Bangalore (Bangalore Metro Rail Corp Ltd.) en leur fournissant divers services essentiels tels que la recharge de leur carte, la localisation de stations de métro proches ou l'obtention d'informations sur les tarifs, ou encore de mener plus de 4,2 millions de campagnes d'information sur la nutrition et le bien-être des femmes enceintes et des mères allaitantes pour le compte du ministère du Développement de la femme et de l'enfant du Maharashtra, dans les métropoles comme dans les zones rurales. À l'échelle mondiale, la société prévoit une croissance et une demande continues dans cet espace au cours des prochains mois, les gouvernements de tous les pays souhaitant accélérer leur transformation numérique.

