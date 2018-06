Le service client selon Hublot

Consciente que l'atout majeur d'une excellente relation client est basé sur la confiance, la disponibilité et la flexibilité, Hublot a imaginé de façon innovante une boutique digitale en ligne qui vient parfaitement compléter le rôle et la présence de ses boutiques réelles à travers le monde. En offrant, à distance, à ses clients, un accès facilité en 3D à ses produits, elle réussit à créer un service client sur mesure, en conservant le dénominateur essentiel de toute relation, le contact humain. Une nouvelle expérience client qui débute aux Etats-Unis avant de se déployer dans le monde entier.

C'est grâce à une solution technologique avancée développée par la marque, que le personnel de vente Hublot peut, en temps réel, à travers un écran, offrir aux clients un service identique à celui existant en boutique. Un univers digital offrant une expérience virtuelle non pas alternative mais complémentaire à celle de ses points de vente. Une façon originale de répondre à un monde qui vit dans l'instant et qui a besoin de pouvoir obtenir des informations et des réponses en temps réel.

Vous n'avez pas forcément une boutique Hublot près de chez vous ou vous n'avez pas le temps de vous y rendre pour obtenir vos premières informations. Hublot vous offre à distance la même expérience que si vous poussiez la porte d'une boutique. Un service qui permet à Hublot de se rapprocher de ses clients à distance, les accompagnant dans leur découverte des montres Hublot. Une première expérience digitale pour servir des clients toujours plus connectés. Une étape qui inscrit Hublot parmi les marques de luxe en route pour l’e-commerce.

Concrètement, tout commence par le site internet Hublot, où chaque client peut demander d'être mis en ligne avec la Boutique Digitale Hublot. Il choisit la boutique la plus proche de chez lui. A ce moment-là, il est soit connecté en temps réel avec un responsable de la Boutique qu'il a choisie ou alors il agende un rendez-vous ultérieur. Via Face Time ou Skype, il entre en contact avec l'un des vendeurs et commence à vivre l'expérience Hublot. Depuis n'importe quel endroit, il découvre en temps réel, à même son écran, le produit qu'il a choisi, présenté en live. Une interaction réelle qui efface les contraintes de temps et de lieux grâce aux technologies virtuelles. Ensuite, le client est invité à se rendre cette fois-ci dans le point de vente pour poursuivre son expérience Hublot. Afin de lui permettre, si besoin, de prendre le temps nécessaire à la décision pour acheter sa montre, le vendeur va envoyer sous forme virtuelle toutes les informations sur mesure concernant la montre de son client, lui permettant en temps et en heure, de décider de l'achat de sa montre. Encore une fois, et pour valoriser ce lien unique et humain qui lie chaque client à Hublot.

Hublot fait du monde virtuel un allié complémentaire et essentiel à son expérience client en boutique. L'art de vivre avec son temps et dans l'instant!

