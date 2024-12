Le service CLM-as-a-Service de Configit pose les bases de la prochaine génération de gestion du cycle de vie des configurations

Le CLM amélioré par l'IA génératrice permet aux clients de passer de la fiche produit au configurateur de produit en 10 minutes.

COPENHAGUE, Danemark, 6 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Configit, le leader mondial de la gestion du cycle de vie des configurations (CLM), a annoncé aujourd'hui la sortie de Configit Ace® 7 et Quote® 13. Configit Ace 7 est conçu et optimisé pour un déploiement SaaS avec de nouvelles fonctionnalités importantes qui ne sont disponibles que pour les clients SaaS, tandis que Configit Quote 13 permet aux clients de fournir des devis sans erreur pour des solutions de systèmes multi-hiérarchiques très complexes.

Configit Ace propose une solution SaaS de gestion des variantes et des configurations de produits à l'échelle de l'entreprise, tout au long du cycle de vie du catalogue de produits. Configit Quote ajoute des capacités de configuration-prix-devis (CPQ) hautement personnalisables pour les produits les plus complexes. Basé sur des services ouverts et des API tirant parti de la puissance de Microsoft Azure, CLM-as-a-Service établit une source de vérité partagée pour les données de configuration des produits, accessible à tout utilisateur, à tout moment et en tout lieu.

Configit Ace 7 introduit deux nouvelles fonctionnalités majeures :

Configit Ace Thread - Un nouveau référentiel hébergé pour sauvegarder et récupérer toutes les configurations effectuées par les utilisateurs à partir de plusieurs applications frontales. Les informations de configuration sauvegardées couvrent l'ensemble du cycle de vie, de la conception à la configuration puis, pour terminer, à la construction et à la maintenance. Les fabricants peuvent ainsi mieux comprendre l'attrait des options configurables, identifier rapidement les configurations déjà livrées qui sont affectées par des changements ou des chocs dans la chaîne d'approvisionnement et permettre un service et une maintenance plus efficaces sur le terrain.

- Un nouveau référentiel hébergé pour sauvegarder et récupérer toutes les configurations effectuées par les utilisateurs à partir de plusieurs applications frontales. Les informations de configuration sauvegardées couvrent l'ensemble du cycle de vie, de la conception à la configuration puis, pour terminer, à la construction et à la maintenance. Les fabricants peuvent ainsi mieux comprendre l'attrait des options configurables, identifier rapidement les configurations livrées affectées par des changements ou des chocs dans la chaîne d'approvisionnement et permettre un service et une maintenance plus efficaces sur le terrain. Configit Ace Configurator - Cette nouvelle application multi-tenant de configurateur de produits basée sur SaaS permet aux clients de créer un configurateur de produits en quelques minutes en indiquant simplement l'emplacement du modèle de produit déjà compilé dans Configit Ace, puis en choisissant le thème de présentation et d'autres options pour créer un configurateur de produits entièrement fonctionnel. Ils peuvent créer immédiatement de la valeur à partir des modèles de produits plutôt que d'attendre des mois pour une application développée sur mesure. Configit Ace Configurator peut être lancé de manière autonome ou intégré dans un front-end Configuration, Prix, Devis (CPQ) ou Salesforce en tant que configurateur externe.

Configit présente également la nouvelle initiative Configit Lab, qui a été créée en tant que centre d'innovation pour explorer des solutions révolutionnaires pour la CLM de la prochaine génération. Elle se concentrera tout d'abord sur la gestion CLM améliorée par l'IA générative (GenAI), en mettant l'accent sur la réduction du temps nécessaire à la création de modèles de produits complexes. Le Copilote Configit est conçu pour aider les modélisateurs à réduire considérablement le temps nécessaire à l'élaboration de nouveaux modèles et règles de produits.

Damantha Boteju, directeur des produits et de la technologie chez Configit, a déclaré : « Avec CLM-as-a-Service, Configit fournit une solution complète de bout en bout, permettant aux clients de mettre en œuvre une approche CLM reliant les informations de configuration des produits de l'ingénierie à la fabrication, aux ventes et au service. Aujourd'hui, nous y ajoutons la puissance de l'IA générative pour aider nos clients à réduire le temps et les efforts consacrés à la création de modèles de produits complexes. Cela s'inscrit dans le cadre de nos efforts continus pour fournir à nos clients une technologie de configuration supérieure afin de répondre aux besoins croissants de leurs clients. »

Des informations supplémentaires sur Configit Lab et la dernière version de Configit Ace, sont disponibles ici.

