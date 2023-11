Le service de vente directe aux consommateurs des Golden Knights de Vegas, champions de la Coupe Stanley, est un succès en dehors de la glace

Le lancement des applications KnightTime+ de ViewLift conçues pour VGK et Scripps Sports dépasse les objectifs

Les objectifs d'abonnement pour l'ensemble de la saison ont été dépassés au cours des deux premières semaines de l'application KnightTime+, et ont été trois fois supérieurs aux prévisions de la saison à la fin du mois d'octobre.

L'application des champions de la Coupe Stanley a déjà diffusé plus de 4,4 millions de minutes entre le 21 septembre et le 31 octobre

Le visionnage via les applications sur Apple TV, Fire TV et Roku est d'environ 80 minutes par téléspectateur

LAS VEGAS et NEW YORK, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- ViewLift, le leader du streaming sportif, a annoncé aujourd'hui que les premières statistiques concernant les applications de streaming OTT (over-the-top) KnightTime+ de vente directe au consommateur qu'il a développées pour les Golden Knights de Vegas, champions de la Coupe Stanley, ont déjà dépassé les objectifs de la saison dès les premiers jours de leur lancement, avec des abonnements trois fois plus nombreux que prévu pour l'ensemble de la saison. De la pré-saison au 31 octobre, plus de 4,4 millions de minutes ont été diffusées à la télévision et sur les appareils mobiles, avec des durées moyennes d'écoute de 80 minutes sur les écrans de télévision via les applications KnightTime+ sur Apple TV, Fire TV et Roku.

« Grâce à la combinaison de la télévision hertzienne via Scripps Sports et de notre nouvelle application KnightTime+ alimentée par ViewLift, nos fans sont plus nombreux que jamais à pouvoir profiter du spectacle en direct, regarder les rediffusions et les temps forts exactement de la manière qu'ils choisissent », a déclaré Kerry Bubolz, président et directeur général de l'équipe des Golden Knights de Vegas. « Nous sommes ravis de constater qu'à la fin du mois d'octobre, le nombre total d'abonnements à KnightTime+ est déjà trois fois supérieur à nos prévisions pour l'ensemble de la saison, ce qui correspond à nos performances sur la glace. »

Tous les matchs des Golden Knights retransmis localement sont diffusés sur les nouvelles applications KnightTime+ pour les fans qui se trouvent sur le territoire autorisé par la NHL et sont achetés par le biais d'un abonnement de saison. KnightTime+ est actuellement disponible sur le web, iOS, Apple TV, Amazon Fire TV, Roku et Android, et d'autres plateformes seront ajoutées au cours de la saison.

« Les champions en titre ont entamé cette saison à un rythme record », a déclaré Rick Allen, PDG de ViewLift. « Nous sommes fiers de proposer des matchs en direct et d'autres programmes de VGK aux fans locaux via les applications KnightTime+. Le Club et ce service sont les pionniers d'un modèle pour d'autres équipes et ligues sportives : la combinaison de la diffusion linéaire et du streaming maximise le choix des téléspectateurs et approfondit la relation directe entre les fans et leur équipe locale. Nous félicitons les Golden Knights pour leur leadership sur la glace et en ligne. »

