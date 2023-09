Le Shandong donne le coup d'envoi du Forum mondial des villes et du Sommet des dirigeants régionaux 2023

JINAN, Chine, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Selon l'article du Dazhong Daily :

Le 25 septembre, le Forum des villes mondiales 2023 et le Sommet des dirigeants régionaux se sont tenus à Jinan, dans le Shandong. Des invités de plus de 30 pays et régions se sont réunis dans la province pour renouer des liens d'amitié et chercher à coopérer, écrivant ainsi un nouveau chapitre dans le développement de la coopération entre villes jumelées.

Lin Wu, secrétaire du comité provincial du PCC du Shandong, a assisté à la cérémonie d'ouverture et a prononcé un discours. Zhou Naixiang, secrétaire adjoint du comité provincial du PCC du Shandong et gouverneur de la province du Shandong, Ge Huijun, président du comité provincial du Shandong de la Conférence consultative politique du peuple chinois, et Yang Dongqi, vice-président et secrétaire du parti du comité permanent de l'assemblée populaire de la province du Shandong, ont également assisté à l'événement.

Paulette Bethel, ambassadrice des Bahamas en Chine, Yan Dong, vice-président de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers, Alan Winde, premier ministre du Cap-Occidental en Afrique du Sud, Li Jie, vice-président de l'Institut du peuple chinois pour les affaires étrangères, Kang Byungsam, maire de Jeju, en République de Corée, et Chen Yuming, vice-président de l'Association chinoise de diplomatie publique, ont prononcé des allocutions.

Le gouverneur Zhou Naixiang et le premier ministre Alan Winde ont signé conjointement un protocole d'accord entre le Shandong et le Cap-Occidental sur le renforcement des relations de coopération amicale.

Lors de la cérémonie d'ouverture, huit résultats ont été publiés, notamment l'initiative sur l'alliance internationale de la science et de l'innovation pour le développement des énergies renouvelables vertes et à faible émission de carbone, l'initiative pour la mise en place d'un programme de petits satellites pour la détection des gaz à effet de serre, l'initiative sur le développement urbain et rural vert et à faible émission de carbone, l'initiative de Jinan sur la coopération et le développement des transports verts, l'initiative de Jinan sur la convivialité pour les enfants, l'initiative sur l'action en faveur du développement vert, le plan d'action pour la construction écologique, et Main dans la main pour un avenir commun - 20 ans de la province de Shandong et du SDR.

L'événement était parrainé par le gouvernement populaire de la province de Shandong et l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers, sur le thème du développement écologique et de la vie à faibles émissions de carbone. Il comprenait plus de 20 activités, telles que la cérémonie d'ouverture, la réunion plénière du sommet des dirigeants régionaux, la table ronde du forum des villes mondiales, des discussions bilatérales et multilatérales, des événements éducatifs et économiques, une visite de Jinan, une exposition sur le patrimoine culturel immatériel et des représentations artistiques.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2222948/Photo.jpg

SOURCE Dazhong Daily